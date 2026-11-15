東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、同サービスで読み放題連載中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ＴＨＥ ＭＡＮＧＡ ＵＮＩＶＥＲＳＥ(漫画ゴジュウジャー)』の第3話を、11月15日0時より配信開始した。

第3話は禽次郎の授業参観!

TTFCオリジナル電子書籍『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ＴＨＥ ＭＡＮＧＡ ＵＮＩＶＥＲＳＥ(漫画ゴジュウジャー)』は、募集した「アナタの読みたいエピソード」のアンケート内容をもとに、1話完結のオムニバス形式で展開、ゴジュウジャー6人それぞれが各話で主人公を務める作品だ。

第3話は、“中身は87歳の高校生”猛原禽次郎の授業参観を届ける。なんとゴジュウジャーたちが禽次郎の保護者として授業参観に参列!?

進路希望はまさかの「パーリーピーポー」!? 禽次郎の授業参観に、来るはずのない“ゴジュウジャーたち”が次々と押しかけ、学校は大パニック!

一方、ある理由で美大進学の夢を諦めようとするクラスメイトの太志。禽次郎は太志の心を動かそうとするのだが……。

そして、パーリーピーポー禽次郎が目指す“本当の進路”とは!?

なお、次回の『漫画ゴジュウジャー』第4話「百夜陸王 編」は12月20日0時に配信予定。

猛原禽次郎役・松本仁からコメント到着!!

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のテレビシリーズやTTFCオリジナルなどの映像作品で「猛原禽次郎」を演じた松本仁より、漫画になった「ゴジュウジャー」についてのコメントが届いた。

『漫画ゴジュウジャー』の感想───

めっちゃ嬉しいです!!

ゴジュウジャーを観てくれていたみんなは、ニヤニヤしながらこの漫画を読んでくれているんだろうな、って思いながら僕も読んでました!

第3話「猛原禽次郎 編」を読んでみて───

懐かしさとともに、当時の感覚が鮮明によみがえりました!

何よりストーリーが素敵すぎて、これも本編でお届けしたかった････。

皆が集まったら今日にでも撮影できるだろうなあ(笑)

禽次郎は最年長であり最年少ですが(熊たんを除き)、いつも大事な何かをゴジュウジャーから学ばせてもらってる気がします。素敵で大事な仲間に囲まれて青春リベンジできて良かったね、って気持ちです!

吠っちは、本編よりも漫画の方が喋ってますね

ゴジュウジャーのわちゃわちゃ感が感じられて本当に大好きな内容です!

ファンへのメッセージ───

みんなー!

放送が終わっても、変わらずゴジュウジャーを愛してくれてありがとうございます!

こうやって皆さんに求めていただけると、もしかしたらこれが実写になる可能性もあるかもしれないし! そうしてください松浦(※)さん!

この漫画が、みんなを笑顔にしてくれますように!

この漫画を見てゴジュウジャーは元気にしてるんだなあって思ってねっ

僕たちは皆をずっと見守っているからな! チャラらっといこうよ!

禽ちゃんより

※松浦大悟：『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』プロデューサー

クレジット

原作：「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」八手三郎

脚本：戸成なつ

脚本監修：井上亜樹子

企画・プロデュース：大川武宏 松浦大悟

作画：黒藤クエン 漫画堂 ／ 編集：サイドランチ

製作：東映特撮ファンクラブ

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