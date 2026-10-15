九州産交バス、産交バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バス、熊本市交通局、南阿蘇鉄道、三井住友カード、ジェーシービー、JTB、三井住友銀行は10月29日より、「熊本応援プロジェクト」を開始する。

タッチ決済で乗車運賃が半額に

同プロジェクトでは、交通事業者主催のもと、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用し、対象期間中にクレジットカード等のタッチ決済を利用した人を対象として、対象路線における乗車運賃を半額とする取り組みを実施する。

施策概要

対象路線は、乗車端末が設置されている対象のバス全路線(一部を除く)、熊本市電、南阿蘇鉄道。Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯のタッチ決済対応カード(クレジット・デビット・プリペイド)およびスマホ・ウェアラブル端末が対象となる。事前登録や窓口での手続きは不要で、乗車時と降車時に対応するカードや端末を乗車端末にかざすと、自動的に半額運賃が適用される。

実施期間は10月29日～。予算上限に達し次第終了する。終了時期は決まり次第、各バス会社のウェブサイトなどで案内される。

対象区間および運賃(一例)は以下の通り。

お得な利用例

なお、ひのくに号で実施中の「クレカ乗車割引(同一カードで4回目のご利用時に50%割引)」は、本キャンペーン期間中一時停止となる。

移動ハードルの低減と熊本県内全域への人流創出・地域活性化

「令和8年熊本地震」の影響が残る中、対象路線の運賃を半額にすることで、県民や熊本への来訪者の移動のハードルを下げる。中心市街地のみならず、熊本県内各地の市街地や観光地全域への人流を創出し、県内全体に新たな賑わいと活力を呼び込むことで、地域全体の活性化につなげることを目指す。

2027年4月開始予定の新共通定期サービスに先立ち実施

熊本県内のバス・市電・熊本電気鉄道においては、2027年4月より、タッチ決済を活用した新しい共通定期サービスの運用開始を予定している。今回の施策は、新サービス開始に先立ち、クレジットカードやスマートフォン等を乗車端末にかざすだけのタッチ決済の利便性・快適性を県民に体感してもらい、新インフラへのスムーズな移行と定着を後押しすることを目的としている。なお、新共通定期サービスについては、2026年10月より別途詳細が案内される。

民間企業の連携による復興支援の拡大

交通事業者やシステム会社にとどまらず、民間企業が復興支援の志を同じくして結集・参画した。業界の枠組みを超えたパートナーシップのもと、熊本県民のみならず全国から熊本に来る、観光・ビジネス客の誘客や周知を推し進め、地域経済の復興と持続可能な活性化を後押ししていく。