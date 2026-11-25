西日本鉄道が運営する「ONE FUKUOKA BLDG.」(ワン・フクオカ・ビルディング、以下「ワンビル」/福岡県福岡市)は11月25日、日立製作所と東武鉄道が提供する生体認証サービス「SAKULaLa(サクララ)」を活用し、西日本の商業施設で初となる顔認証決済を導入した。

ワンビル114店舗に顔認証決済を導入

近年、キャッシュレス決済の普及やAI技術をはじめとするデジタル化の進展により、買い物の利便性が向上している。一方、決済手段やポイントサービスの多様化により、決済時の手続きが煩雑化しており、よりスムーズな購買体験が可能な環境づくりが求められている。

SAKULaLaは、これまで関東エリアを中心にショッピングや鉄道などで利用されてきたサービスで、今回、ワンビルの114店舗に導入された。利用者は、顔情報や電話番号などの本人情報、クレジットカード情報、西鉄ショッピングポイント会員IDを事前に登録し、本人確認を行うことで、手ぶらで顔認証決済および西鉄ショッピングポイントの獲得が可能となる。また、決済からポイント獲得までの所要時間を従来比50%短縮する。

また、今回の導入にあたっては、顔認証の際にキャラクターがガイドをすることで、初めて利用する人でも使いやすく、そして「楽しい」と感じることができる購買体験を実現している。

手ぶらで決済、ポイント獲得も

顔認証決済の流れ

SAKULaLaの顔認証決済は、食品・雑貨からファッション・アートまで、幅広い店舗で利用できる。買い物のたびに財布やスマートフォンを取り出す手間を省けるほか、ポイントも貯めることができる。また、クレジットカードの提示が不要なため、財布やカードの取り出しに伴う紛失リスクも軽減できる。

最大5,000円分の商品券が当たる登録キャンペーンも

同サービスの導入に伴い、11月25日～12月20日の期間、ワンビルB2Fイベントスペースの特設ブースで登録キャンペーンを実施する。

SAKULaLaに西鉄ショッピングポイントを登録し、3,000円以上(税込・合算可)の決済を行った人全員に500円分のワンビル商品券をプレゼントする。また、SAKULaLaにnimocleカードを登録し、1万円以上(合算可・税込)決済を行った人のうち、抽選で200名に5,000円分のワンビル商品券をプレゼントする。