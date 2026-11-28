クレディセゾンは11月25日、「セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード」の新規入会キャンペーンを開始した。

新規入会キャンペーン

新規入会&利用でAmazonギフトカードをプレゼント

キャンペーン期間中に対象ページからセゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードを申し込み、2027年1月31日までにカードが発行された人のうち、カード入会月の翌月末までにショッピングを合計20,000円(税込)以上利用した人全員に、Amazonギフトカード2,000円分をプレゼントする。カード申し込み期間は2026年11月25日～2027年1月14日。

さらに、新規入会・ショッピング利用条件を達成した人の中から、抽選で50名にAmazonギフトカード20,000円分をプレゼントする。別途エントリーは不要で、条件を達成した人は自動的に抽選対象となる。

抽選でAmazonギフトカード500円分が当たるXキャンペーン

抽選で200名にAmazonギフトカード500円分が当たる

2026年12月4日～12月14日の期間、クレディセゾン公式X(@kaori_saison)にて、抽選結果がその場で分かるインスタントウィンキャンペーンを実施する。

公式Xをフォローし、「お買物」「旅行」「映画」の3つから気になるご褒美を選ぶと、それぞれに関連するセゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードの優待・特典を紹介する。その後、抽選に参加した人の中から、200名にAmazonギフトカード500円分をプレゼントする。

多彩な優待・サービスを備えたクレジットカード

セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードは、日々の買い物から旅行、ビューティ、ウェルネスまで、さまざまなシーンで活用できる優待・サービスを備えたクレジットカード。

通常年会費は11,000円で、初年度は無料。年間1回(1円)以上のカード利用で、翌年度の年会費も無料となる。