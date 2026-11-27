＜応募〆: 2026/12/11＞【3名様】過去をやり直せるならどう生きる？マンガ『日陰者でもやり直していいですか？』作者サイン入り全7巻セットをプレゼント

『日陰者でもやり直していいですか？』プレゼント企画

Cygamesが運営するマンガ配信サービス「サイコミ」は、今年10周年を迎えました。

今回は、その「サイコミ」で連載中の人気作品『日陰者でもやり直していいですか？』をご紹介します。

勇気のなかった過去をやり直し、新たな人生に挑む主人公の姿を描いた話題作です。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、作者・ゆうち巳くみさんのサイン入り紙書籍1～7巻セットをプレゼントします。

■35歳の引きこもりが高校時代へタイムリープ

主人公の神庭小晴は、高校時代の失敗を引きずり、自らを“日陰者”と称して20年間にわたり引きこもり生活を送っていました。

35歳になったある日、「変わらなければ」と決意した矢先に橋から転落。次に目を覚ますと、そこには高校時代の自分の姿がありました。

勇気を持てなかった過去の自分をやり直し、新しい人生を歩み始める小晴。人生の再スタートを描いた物語です。

■過去の後悔と向き合いながら成長していく物語

本作は、タイムリープによって高校時代へ戻った主人公が、人との関わりやさまざまな経験を通じて少しずつ成長していく姿を描いています。

「もしあの頃に戻れたら」という誰もが一度は考えたことのあるテーマを軸に、自分自身と向き合う大切さや、一歩を踏み出す勇気を丁寧に描いた作品です。

■「サイコミ」で連載中の人気作

『日陰者でもやり直していいですか？』は、ゆうち巳くみさんによる作品です。

勇気のなかった主人公が過去をやり直しながら成長していくストーリーが支持を集め、「サイコミ」で連載中の人気作品となっています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『日陰者でもやり直していいですか？』紙書籍1～7巻セット（作者サイン入り）を3名様にプレゼントします。

ゆうち巳くみさんのサインが入った全7巻セットを手にできるこの機会に、ぜひご応募ください。

プレゼント内容

商品名 『日陰者でもやり直していいですか？』

紙書籍1～7巻セット（作者サイン入り）

人数 3名様 価格 非売品 商品詳細 作者：ゆうち巳くみ

紙書籍1～7巻セット

作者サイン入り キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント11月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/12/11)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/12/11)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年12月11日(金) 23:59まで

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