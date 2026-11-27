＜応募〆: 2026/12/11＞【3名様】ポルトガル・リスボン生まれのやさしい香り。「BENAMOR ジャカランダ ハンドクリーム」をプレゼント

「BENAMOR ジャカランダ ハンドクリーム」プレゼント企画

ポルトガル・リスボン発のスキンケアブランド「BENAMOR（ベナモール）」から、「ジャカランダ ハンドクリーム」が登場しました。

リスボンの街路樹として親しまれているジャカランダの花木をイメージしたハンドクリームで、穏やかなフローラルの香りと軽やかな使い心地が特長です。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「BENAMOR ジャカランダ ハンドクリーム」をプレゼントします。



■リスボンの風景を思わせるフローラルの香り

ジャカランダは、春～初夏のリスボンの街並みを紫色の花で彩ることで知られる植物です。

「ジャカランダ ハンドクリーム」は、その花をイメージした上品でやさしいフローラルの香りが特長です。

■自然由来の保湿成分を配合

ポルトガル産のアロエベラやシアバターなどの自然由来の保湿成分を配合しています。

乾燥が気になる手肌をやさしく包み込みながら、なめらかな感触へと整えます。

軽やかなつけ心地のため、季節を問わず日常使いしやすいのも魅力です。

■気分を切り替えたいときにも

仕事や家事の合間はもちろん、外出先でひと息つきたい時にも使いやすいアイテムです。

穏やかな香りと保湿ケアを同時に楽しめるため、自分用としてはもちろん、ギフトにもおすすめです。

■期間限定ショップも開催

2026年11月20日から12月3日まで、東京・有楽町マルイ1階にてBENAMORの商品を紹介する期間限定ショップが開催されます。

また、2026年12月9日から12月22日までは、大阪・あべのハルカス近鉄本店2階でも展開予定です。

ブランドの世界観や香りを実際に体験したい方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「BENAMOR ジャカランダ ハンドクリーム」を3名様にプレゼントします。

ポルトガル・リスボンの風景を思わせる香りと優しい使い心地を、この機会にぜひお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 JACARANDÁ ハンドクリーム 50ml

人数 3名様 価格 3,740円（税込み） 商品詳細 容量：50ml

ジャカランダの花をイメージしたフローラルの香り

アロエベラ葉汁、シア脂、アルガンオイル キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント11月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/12/11)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/12/11)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年12月11日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

BENAMOR 商品問い合わせ窓口

info@benamor1925.jp

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：BENAMOR)