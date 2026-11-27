マイナビニュースの公式Xをフォロー&リポストで、「ワンダリア横浜 招待チケット」を5組10名様にプレゼントします。

2026年11月20日（金）から2027年3月1日（月）まで「オーロラ」をテーマにした期間限定イベント「ウインターワンダリア2026」が開催中。

◆「ワンダリア横浜」アクセス

〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 タワー3F・4F

応募要項

応募期間：2026年12月7日(月) 23:59まで

当選人数：5組10名様



応募方法

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※キャンペーン投稿へのコメントで当選確率アップ!

🎁フォロー&RPで当たる🎁 ／ ワンダリア横浜 招待チケット🎟️✨ 5組10名様にプレゼント！ ＼ ■ 応募方法 @news_mynavi_jp をフォローして、この投稿をリポスト ※投稿にコメントで当選確率UP↗️ ■ 応募締切 2026年12月7日(月)23:59 ▼詳細 https://t.co/gWzPIWbMZo https://t.co/O9BIx3ehEx — マイナビニュース (@news_mynavi_jp) November 27, 2026

当選条件

日本国内にお住まいの方

※当落選について、個別のお問い合わせは受付できませんので、あらかじめご了承ください。 当選者には応募締め切り後、マイナビニュースからダイレクトメッセージにて、当選のお知らせ及び発送先登録フォームのご案内をお送りします。

※すでにアカウントをフォロー済の方でも、本キャンペーンへの参加は可能です。

キャンペーン規約

・発送は日本国内に限らせていただきます。

・抽選状況へのお問い合わせについては、ご対応しかねますので予めご了承ください。

・第三者への転売、オークションへの出品は固くお断りします。

・商品の不具合・破損に関する責任は一切負いかねます。

個人情報取扱いについてのご注意

応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼントキャンペーン選定の対象となりません。

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