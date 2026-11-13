＜応募〆: 2026/11/27＞【3名様】2027年の旅行計画に役立つ！Expedia「Travel Calendar 2027」をプレゼント

Expedia「Travel Calendar 2027」プレゼント企画

世界の大手総合旅行ブランドのひとつであるExpediaは、日本の旅行者に向けたオリジナル卓上カレンダー「Travel Calendar 2027」を制作しました。

月ごとにおすすめの海外旅行先と旅行日程を紹介しており、旅行を計画する楽しさを味わえる内容となっています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「Travel Calendar 2027」をプレゼントします。

■旅行の計画が楽しくなるオリジナルカレンダー

「Travel Calendar 2027」は、エクスペディアがおすすめする海外旅行先を月ごとに紹介する卓上カレンダーです。

ベストシーズンを迎える旅行先はもちろん、比較的気候が穏やかで混雑を避けて楽しみやすい時期の旅行先も掲載。

旅行計画の参考資料として活用できます。

■2026年末から使える13カ月仕様

カレンダーは2026年12月から2027年12月までの13カ月仕様。

年末年始の旅行計画から活用できるため、これからの旅行スケジュールを考える際にも便利です。

■アジアからヨーロッパまで幅広い旅行先を紹介

掲載される旅行先には、日本からアクセスしやすい台南や釜山、人気のリゾート地であるダナンやプーケットなどが登場します。

さらに、バルセロナやタリンといったヨーロッパの都市も掲載されており、幅広いエリアの旅行情報を楽しめます。

■旅行のアイデア探しにもおすすめ

「次はどこへ行こうか」と考える時間も旅の楽しみのひとつです。

世界各地の旅行先を写真や情報とともに楽しめる本カレンダーは、旅行好きの方はもちろん、これから海外旅行を計画している方にもおすすめです。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、Expedia「Travel Calendar 2027」を3名様にプレゼントします。

2027年の旅行計画のお供に、この機会にぜひご応募ください。

プレゼント内容

商品名 Expedia「Travel Calendar 2027」

人数 3名様 価格 非売品 商品詳細 2026年12月～2027年12月の13カ月仕様

エクスペディアおすすめの海外旅行先と旅行日程を月ごとに紹介したオリジナル卓上カレンダー キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/11/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年11月27日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

Expedia カスタマーサービス

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：Expedia)