＜応募〆:2026/11/27＞【1名様】シーンに合わせて音環境を調整できる！イヤーウェア「LoopSwitch2」をプレゼント

「LoopSwitch2」プレゼント企画

仕事中の集中したい時間から、移動中のリラックスタイム、ライブやフェスなどのイベントまで、シーンに合わせて音環境を調整できるイヤーウェア「LoopSwitch2」が登場しました。

ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」が展開する本製品は、1台で3つの遮音モードを切り替えられるのが特長です。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「LoopSwitch2」をプレゼントします。

■3つのモードで音環境をコントロール

「LoopSwitch2」は、機械式ダイヤルを回すだけで3つの遮音モードを切り替えられるイヤーウェアです。

騒音を抑えて静かな環境をつくる「Quiet」、音質をクリアに保ちながら音量を下げる「Experience」、会話の明瞭さを保ちながら周囲の雑音を軽減する「Engage」を搭載しています。

仕事中や移動中、ライブやフェスなど、シーンに合わせて使い分けることができます。

■Quiet・Experience・Engageの3つのモード

「Quiet」モードは、周囲の音をしっかり抑えたい場面に適したモードです。

共有スペースや移動中などでも、落ち着いた環境づくりをサポートします。

「Experience」モードは、音質を保ちながら不要なノイズを軽減し、音楽やライブを楽しみたい場面に適しています。

「Engage」モードは、周囲の雑音をやわらげながら会話の聞き取りやすさを確保するため、カフェやコミュニケーションの場面にもおすすめです。

イヤーウェアを外すことなく切り替えられるため、日常生活のさまざまなシーンで活躍します。

■快適な装着感とシンプルな操作性

従来モデルよりスリムな設計を採用し、低アレルギー性シリコン製イヤーチップによる快適な装着感を実現しています。

また、再設計されたメカニカルダイヤルを採用しており、電池や充電、アプリは不要です。

完全手動式のため、使いたいときにすぐ使用でき、日常使いからイベントまで幅広く活用できます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「LoopSwitch2」を1名様にプレゼントします。

仕事や移動、リラックスタイムなど、日々の音環境を快適に整えたい方は、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 Loop Switch 2

人数 1名様 価格 9,490円（税込） 商品詳細 カラー：シルバー

3つの遮音モード（Quiet／Experience／Engage）を搭載

機械式ダイヤルでモード切り替え可能 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/27)までに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある「提携アンケート参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/11/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年11月27日(金)23:59まで

商品に関するお問い合わせ

Loop 商品お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：Loop BV)