＜応募〆: 2026/11/27＞【5名様】愛媛が誇る旬のおいしさをお届け！「愛媛県産 温州みかん10kg」をプレゼント

「愛媛県産 温州みかん」プレゼント企画

JA全農えひめより、旬を迎えた愛媛県産の温州みかんをプレゼントします。

愛媛県は全国を代表するかんきつ産地のひとつとして知られており、長年にわたり多くの人に親しまれてきました。

温暖な気候と豊かな自然環境のもとで育った愛媛みかんは、甘みと酸味のバランスに優れた味わいが特長です。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、愛媛県産の温州みかんをプレゼントします。

■230年以上の歴史を持つ愛媛みかん

愛媛県におけるみかん栽培は、1794年に現在の宇和島市吉田町で始まったとされています。

その後、温暖な海岸部を中心に栽培が広がり、戦後の需要拡大とともに生産量も増加。

昭和43年には生産量日本一となり、現在も全国有数のみかん産地として高い評価を受けています。

■おいしさを育む「3つの太陽」

愛媛みかんのおいしさを支えるのは、「3つの太陽」と呼ばれる自然条件です。

ひとつ目は空から降り注ぐ太陽の光、ふたつ目は瀬戸内海の海面に反射する光、そして三つ目は、石垣から反射する光です。

これらの豊かな日差しに加え、冬でも比較的温暖な気候、水はけの良い傾斜地、晴天の多さなど、かんきつ栽培に適した環境がそろっていることが、愛媛みかんならではの味わいを育んでいます。

■今年も期待が高まる愛媛の温州みかん

愛媛県内では、JAにしうわ、JAえひめ中央、JAおちいまばり、JAえひめ南、JAひがしうわ、JA愛媛たいきなどを中心に温州みかんが栽培されています。

2026年の温州みかんは、果実の大きさが平年並みで、糖度が高く酸味が低め。甘みとコクをしっかり感じられる味わいに仕上がっています。

旬を迎えたみずみずしい温州みかんを、たっぷり10kgお楽しみいただけます。



■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、JA全農えひめ「愛媛県産 温州みかん」（1箱10kg・6,000円相当）を5名様にプレゼントします。

愛媛が誇る旬の味覚を、この機会にぜひお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 愛媛県産 温州みかん

人数 5名様 価格 1箱6,000円相当 商品詳細 提供元：JA全農えひめ

容量：10kg キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/11/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年11月27日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

インフォメーションセンター:03-6275-288

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：JA全農えひめ)