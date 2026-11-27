セブン‐イレブン・ジャパンは11月27日から、メンズビューティーブランド「LIPPS(リップス)」のヘアワックス5種を、全国のセブン‐イレブンで順次発売する。いずれも持ち運びやすい25gのチューブタイプで、価格は各990円。

従来品と同じ処方で、外出先でも片手で使いやすく

「LIPPS」は、原宿で誕生したヘアサロン「LIPPS hair」から生まれたブランド。ヘアスタイリング剤のほか、スキンケアやメイクアップ用品を展開してきた。今回のワックスは従来のジャータイプと同じ処方で、片手でも使いやすい容器を採用。旅行先や外出先で髪を整えたいときにも使える。

セット力とツヤ感で選べる5種類

ツヤを抑えつつしっかりセットしたいときには、5種の中で最もツヤ感を抑えた「リップスヘアー マットハードワックス」がある。

リップスヘアー マットハードワックス

「リップスヘアー ハードアクティブワックス」は、マットハードワックスと同じセット力で、ツヤ感が一段階高い。

リップスヘアー ハードアクティブワックス

「リップスヘアー グロスムーブワックス」は、セット力が5種の中で最も控えめで、ツヤ感は高め。

リップスヘアー グロスムーブワックス

「リップスヘアー ウェットブラストワックス」は、グロスムーブワックスと同程度のツヤ感があり、5種の中でセット力が最も高い。

リップスヘアー ウェットブラストワックス

ツヤ感を重視するなら、5種の中で最もツヤ感が高い「リップスヘアー ザ・グロスワックス」が選べる。

リップスヘアー ザ・グロスワックス

店舗によって価格が異なる場合や、一部商品を取り扱っていない場合がある。