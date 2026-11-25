2026／27明治安田J1リーグ第16節が25日に行われ、FC東京とサンフレッチェ広島が対戦した。

FC東京は開幕節以来黒星がなく、直近では10試合連続無失点というJリーグ記録を樹立。攻守に安定感が際立ち、2位以下に「5」ポイント差をつけて首位を快走している。対する広島はここまで9勝4分2敗という成績を収めており、FC東京に次ぐ2位に位置。直近2試合は勝ち点を取りこぼしている中、優勝争いの行方を占う大一番を制し、差を縮めたいところだ。

15分にスコアが動く。ミドルブロックを形成した広島は、アレクサンダー・ショルツからの楔のパスを跳ね返すと、自陣で細かくパスを繋いでセバスティアン・アレーが素早く右サイドのスペースへ展開。新井直人からのクロスを収めたアレーのシュートはブロックされたが、こぼれ球を鮎川峻が押し込み、敵地で先制に成功した。FC東京にとっては第5節清水エスパルス戦以来11試合ぶりの失点となっている。

ビハインドを負ったFC東京はボール保持率を高め、敵陣ゴールへ迫っていく。35分には安斎颯馬が左から仕掛け、こぼれ球に反応した橋本健人がダイレクトで左足を振ったが、強烈なシュートはわずかに枠の外へ。その後はややオープンな攻防が続いたが、広島の粘り強い守備が光り、前半は0－1で終了した。

後半も1点を追いかけるFC東京が押し込む展開に。56分、長倉幹樹が見事な個人技で左サイドを突破し、ルーズボールを拾った高宇洋がボックス手前から際どいミドルシュートを放つ。広島はカウンター攻撃を繰り出せず、何とか凌ぐ時間が続く。

すると74分、橋本からのクロスがファーサイドへ流れ、これを拾った石原広教が再びゴール前へ折り返すと、走り込んだ長倉が巧みなボレーシュートでネットを揺らし、FC東京が試合を振り出しに戻す。長倉はリーグ戦での得点数を二桁に乗せた。さらにその5分後には敵陣ボックス内でのクリアミスに仲川輝人が反応。豪快なオーバーヘッドキックでネットを揺らし、わずか5分間で試合をひっくり返した。

しかし、広島も諦めない。89分にセットプレーの流れからクシニ・イェンギがボレーシュートを叩き込んで同点に。試合は2－2で終了した。次節、FC東京は29日にアウェイで横浜F・マリノス、広島は28日にホームで柏レイソルと対戦する。

【スコア】

FC東京 2－2 サンフレッチェ広島

【得点者】

0－1 15分 鮎川峻（サンフレッチェ広島）

1－1 74分 長倉幹樹（FC東京）

2－1 79分 仲川輝人（FC東京）

2－2 89分 クシニ・イェンギ（サンフレッチェ広島）