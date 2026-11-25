AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、鹿島アントラーズ（日本）と全北現代モータース（韓国）が対戦した。

J1リーグで勝ち点の取りこぼしが目立ち、7位まで順位を下げた鹿島。一方、ACLEでは3勝1分と好スタートを切っており、リーグフェーズの半分を終えた時点でヴィッセル神戸に次ぐ2位につけている。今節はここまで2勝1分1敗の全北現代との“日韓対決”となった。

立ち上がりから一進一退の攻防が続く中、鹿島は17分に先制に成功。左コーナーキックのこぼれ球にいち早く反応した松村優太が倒され、ボックス手前中央の絶好の位置でフリーキックを獲得すると、キッカーの小川諒也が左足で直接ゴールを狙う。壁を超えたシュートは美しい弧を描いてゴール左上隅へ吸い込まれた。

主導権を握った鹿島は26分にも決定機。小川のパスカットを起点にエウベルが左サイドから中央へドリブルで運び、ラストパスを受けたレオ・セアラのシュートが左ポストを叩く。さらに、そのこぼれ球にアレクサンダル・チャヴリッチが反応したが、惜しくも相手GKソン・ボムグンの好セーブに阻まれた。その後もチャンスはあったが追加点は奪えず、前半は1－0で終了する。

後半立ち上がりの50分、前線からのハイプレスでボールを奪い、レオ・セアラのラストパスからエウベルに決定機が到来。ここはGKソン・ボムグンにセーブされたが、60分にセットプレーから貴重な追加点を挙げる。右コーナーキックのこぼれ球を拾った植田直通がゴール前へ折り返すと、フリーになっていた千田海人がヘディングシュートを叩き込んだ。

さらに73分には津久井佳祐のクロスから鈴木優磨が豪快なヘディングシュートでネットを揺らして3点差に。試合は3－0で終了し、快勝した鹿島がリーグフェーズ首位に浮上した。次節は12月2日に行われ、鹿島はアウェイでポートFC（タイ）、全北現代はホームでガンバ大阪（日本）と対戦する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 3－0 全北現代モータース

【得点者】

1－0 17分 小川諒也（鹿島アントラーズ）

2－0 60分 千田海人（鹿島アントラーズ）

3－0 73分 鈴木優磨（鹿島アントラーズ）