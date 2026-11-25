なでしこジャパンは25日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』のブラジル女子代表との2連戦に向けたトレーニングを実施。2日目はピッチで軽めのボールを使ったトレーニングを行い、1時間程度汗を流した。

マンチェスター・ユナイテッドに所属するMF宮澤ひなたはトレーニング後にメディア対応。今回の活動からは、女子ナショナルチームアドバイザーに就任したマーク・クリコリアン氏も参加しているが、「スタッフも変わって新しい方も入ってきてっていうところでは、やっぱりなでしこジャパンとして結果を求められているっていう気持ちはすごく伝わります」とコメント。「やっぱそういう方が違う角度からなでしこジャパンを見てくださるところはすごくプラスになると思いますし、その分選手たちはピッチで表現するだけだとは思うので、そこはすごくプラスな面が多いかなとは思います」と、チームの強化に繋がると期待を寄せた。

10月の活動では、ハイチ女子代表、ドイツ女子代表と対戦した中、ハイチには快勝したものの、ドイツには敗戦。宮澤は「自分たちがボールを持てる時間帯もあって、すごく悔しい試合結果ではあった」と振り返り、親善試合でなければ勝つ必要があったとコメント。「1つの精度だったりとか、その最後のゴール前でのコンビネーション、距離感、やっぱそこはもっと突き詰めていかないといけないと思います」と、チームとしての精度を上げていく必要があると訴えた。

この日のトレーニングでは、コンビネーションや、ビルドアップ時の動きの確認を行っていた。「短期間でどれだけ精度、今このタイミングなのか、今どこに入ってきてほしいのか、誰がどう動くのかっていう、本当細かいところだとは思うんですけど、全てが合ったタイミングがゴールに繋がる瞬間だと思う」と、細かい部分まで擦り合わせていく必要があると語り、「コミュニケーション取りながら、今回は試合まで少し時間があるので、しっかり積み上げていきたい」と、1点が勝敗を分けるような大事な試合で、しっかりと勝ち切れるチームになっていきたいと力を込めた。

今シーズンの宮澤は所属するマンチェスター・ユナイテッドでも存在感を発揮。特に中盤でボールを奪い、攻撃に転じていく場面でのパフォーマンスの高さが目立っている。「海外の選手に対してフィジカルで勝てないでしょっていうイメージがあるとは思うんですけど、日本人ならではのポジショニングだったりとか、寄せるタイミング、当たるタイミング。逆に自分1人じゃなくて、味方をうまく使ってそのタイミングで入るっていうところは、日本人だからこそできるところなのかな」と、体格差をコンビネーションや頭を使う部分で補えているという。さらに、「試合慣れっていうのは自分の中では1つ大きかった」と、イングランドのサッカーに慣れた部分が大きいとコメント。筋トレなどでフィジカルを強化しながらも、しっかりとピッチ上で得たものが成果として出ているようだ。

3年前の女子ワールドカップでは得点王に輝いて欧州への道を切り開いたが、今はポジションもプレースタイルも異なる。それでも、「ゴールに向かうプレーっていうのはより求めていかなければいけないと思いますし、結果っていうところ。ゴールはより代表でも求められるところかなと思うので、どのポジションにいてもそういうプレーはもっともっと増やしていけたらと思います」と、ゴールへの意欲も違う形で見せていきたいと意気込んだ。

なでしこジャパンは29日に広島県のエディオンピースウイング広島（13時55分キックオフ、日本テレビ系列で生中継、TVerで生配信）、12月5日に岡山県のJFE晴れの国スタジアム（15時キックオフ、ABEMAで無料生配信）で、それぞれブラジル女子代表と対戦する。