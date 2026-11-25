勝ち切れない試合が続くアーセナルだが、ノニ・マドゥエケは安定した活躍を見せている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が現地時間24日に行われ、アーセナルはドルトムントと対戦した。10分にヴィクトル・ギェケレシュが強烈なミドルシュートを突き刺し先制したが、55分に同点ゴールを献上。その後は本拠地『エミレーツ・スタジアム』の声援を背に攻め続けるも決定力を欠き、1－1のドローに終わった。

フル出場したマドゥエケはギェケレシュの先制点をアシストしたほか、右サイドでキレのある動きを披露し、アーセナルの攻撃を牽引。試合後には欧州サッカー連盟（UEFA）選出のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いた。最近は好パフォーマンスが続いており、先週末のニューカッスル戦では貴重な同点ゴールを記録。インターナショナルマッチウィーク前のハル・シティ戦、スラヴィア・プラハ戦でも得点に絡んでおり、ブカヨ・サカを負傷で欠く中、その存在感は増すばかりだ。

ドルトムント戦後、マドゥエケは『Amazon Prime』に対して「監督もチームメイトも僕を信頼してくれているし、今はサッカーを心から楽しめているよ。自分にとって最高の状態かどうかは分からないが、得点やアシストという形で貢献できているのは確かだ。チームの助けとなり、決定的な仕事をする。これからも続けていきたいね」とコメント。自身の好調ぶりをアピールしている。

しかし、チームはニューカッスル戦に続き勝ち切れず。2試合ともほとんどの時間帯で主導権を握り、先制に成功したものの、追加点を奪えず勝ち点を失っている。「最後のシュートに至るまでのプレーは、時折素晴らしいものがあった。特に後半、試合を完全に支配し、多くのチャンスを作り出していたことを考えると、勝ち点『2』を失った気分だ。悔しさは残るが、全体的なパフォーマンスは良かったと思う」とドルトムント戦を振り返ったマドゥエケは、次のように強調した。

「ここ2試合は勝てていないが、パフォーマンス自体は良かったと思う。いくつか修正すべき点があるし、試合のコントロールを失ってしまう時間帯もあった。今日の失点も、ニューカッスル戦と同じような形で生まれてしまった。ただ、良いサッカーができているし、チームは正しい方向に進んでいるよ」

アーセナルは現地時間29日、公式戦3試合ぶりの勝利を目指してマンチェスター・シティとの大一番へ臨む。

【ハイライト動画】ギェケレシュのスーパーミドル炸裂も…アーセナルは勝ち切れず