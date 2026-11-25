2026年11月26日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月26日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？主役の座が巡ってくる日。日中はあれこれ抱えた用事を整理して、静かに力をためておきましょう。夜からは遠慮を手放し、自分の望みを堂々と打ち出すと、流れが一気に味方についてくれます。手帳を開いて計画を立てると、次の一歩が見えてきそう。ときめきが目を覚ます日。日中は家でゆったり過ごして心を整え、夜からは恋愛や好きなことに思い切り気持ちを向けましょう。遠い先の理想より、すぐそばにある楽しみを大切にしてみて。日本庭園を散策したり、写真を眺めたりすると運気アップ。視野がぐんと広がる日。日中は込み入った話やお金の確認を丁寧に済ませ、夜からは勉強や旅行の計画に目を向けると気分が上向きます。人と張り合うより、自分のペースを守ったほうが結果はついてくるはず。背筋を伸ばすと◎。区切りが次の扉を開く日。日中は終わらせたい仕事を一気に片づけ、夜からは大切な人との時間を優先して。古いやり方を手放すほど、人付き合いに新しい風が吹き込みます。今日はゴールドの小物を身につけると、良い流れが来そう。気の合う人と通じ合える日。日中はお金の使い道を落ち着いて見直し、夜からは友人との会話やちょっとした勉強に時間を使うと充実します。思いがけない共感がうれしい刺激に。新書を一冊手に取ると、話題も知識もぐっと広がりそう。力加減を調整したい日。日中は仕事でつい頑張りすぎてしまいがちなので、ペース配分を意識して。夜からは仲間との交流に切り替えると、肩の力が抜けて良いアイデアが浮かびそうです。今日はお肉やお魚で、タンパク質をしっかり摂るようにしてみて。身近な人とのつながりを感じる日。日中は友人との連絡や調べものを進め、夜からは家族と過ごす時間を大切にして。何気ないひとときが、心の安定につながります。家の中を少し整えるのも良さそう。ミネラルウォーターをこまめに飲むのもおすすめ。原点を思い出したい日。日中は学習や情報収集に時間を使い、夜からは仕事の段取りに目を向けると落ち着きます。迷ったときは、始めた頃の気持ちを振り返ってみて。黒豆や黒ゴマを食事に取り入れると、踏ん張る力がじわじわと湧いてきます。ほどほどの満足を味わう日。日中は身の回りを整えることに集中し、夜からはお金の出入りを確認しておくと安心です。欲張らず、今手にしているもので十分と考えられるよう意識してみて。部屋に備長炭を置くと、空気も気持ちも澄んでいきそう。心細さを感じやすい日。日中は付き合いでの出費や気疲れに注意し、夜からはひとりの時間を確保して心を休めて。足りないものに目が向いても、焦って埋めようとしなくて大丈夫。食べたいものを素直に味わうと、少しずつ気力が戻ってきます。やる気が空回りしやすい日。日中は思いつきで新しいことを始めたくなりますが、ひと呼吸おいて。夜からは仕事で細かいミスやイライラが出やすいので、早めに切り上げるのが正解です。神社で手を合わせると、気持ちが静かに整います。予定外の展開に戸惑いやすい日。日中は人との約束を丁寧に確認し、夜からはお金の貸し借りや深入りした話を避けて。ごまかしや言い訳は、かえって自分の首を絞めそう。正直さを大切に。腰のストレッチで体をほぐすと、運気回復に。急な変化に気持ちが揺れても、帰ってこられる場所があれば大丈夫。今日は、安心できる人や居場所を思い浮かべてみて。足元の確かさを感じられれば、新しい流れも楽しみながら受け止められます。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4