なでしこジャパンは25日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』のブラジル女子代表との2連戦に向けたトレーニングを実施。2日目はピッチで軽めのボールを使ったトレーニングを行い、1時間程度汗を流した。

この日から合流したバイエルンに所属するMF谷川萌々子は、別メニューで調整。軽いランニングをコーチと行い、全体トレーニングには参加しなかった。

自身のコンディションについては「チームの方で試合に出てプレーできているので、コンディションはいいのかな」とコメント。ブラジルとの2連戦に向けては「ワールドカップまで数少ない試合なので、チームとして本当にいい準備をして、意味のある試合にしていきたい」と、しっかりと次につながる試合にしたいと語った。

2025年にはアウェイでブラジルと対戦し2連敗。谷川は1試合のみの出場に終わった中、「個人的には守備でブロックを組んで奪いにいくのか、前線からプレスをマンツーマン気味で奪いにいくのかっていうのが、まだチームとして共有できていない中ですけど、どういう風に守備していくのかっていうのは自分の中で楽しみ」と、守備について言及。「チームとしての共通認識が、こういったフィジカルの強い相手に対して大切になってくる。しっかりいい守備からいい攻撃ができれば」と、守から攻への切り替えの部分を大事にしたいと力を込めた。

バイエルンでもしっかりと主力に定着し、今シーズンはここまで4ゴール3アシストを記録。メンタルとフィジカルが噛み合っているという谷川。「去年と比べてコンディションもいいとプレーして感じていますし、去年得た経験が今年はあると思う。まだまだ成長するところはいっぱいあるんですが、今は順調です」と、充実したシーズンを過ごしているようだ。

その谷川は、バロンドールの候補にノミネートされ、授賞式にも参加。「実際にノミネートされて、本当に夢だったことが一歩近づいているような感覚」と振り返り、「まずは目の前のことを全力でやって、あとは結果がついてくると思う」と、しっかりと集中して過ごしていきたいと意気込んだ。

2026年を締めくくる2試合。国内で行われる試合には、多くの観客が駆けつけることになる。「今回1万人ほど来てくれるっていうのを耳にして、本当にたくさんの方々の支えがあってからこそ、1万人という観客も来てくれる。そういった意味では本当に責任もありますし、来てくれた方により楽しんでもらえるようなサッカーをしたいなと思います」と語り、来年の女子ワールドカップ開催国であるブラジルとの2試合で、しっかりとなでしこジャパンらしい戦いを見せたいと誓った。

なでしこジャパンは29日に広島県のエディオンピースウイング広島（13時55分キックオフ、日本テレビ系列で生中継、TVerで生配信）、12月5日に岡山県のJFE晴れの国スタジアム（15時キックオフ、ABEMAで無料生配信）で、それぞれブラジル女子代表と対戦する。