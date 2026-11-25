リヴァプール加入2年目を迎えた“ドイツの至宝”が、ついに本領を発揮しつつある。

昨年夏、プレミアリーグ連覇を目指していたリヴァプールは、推定1億2500万ユーロ（約218億円）を費やし、レヴァークーゼンからフロリアン・ヴィルツを獲得した。ところが、大きな期待とは裏腹に、かつてのブンデスリーガMVPは新天地への適応に苦戦。昨シーズンは最終的に公式戦49試合出場7ゴール10アシストという成績を残したが、レヴァークーゼン時代のようなパフォーマンスを見せることはできなかった。

在籍2年目の今シーズン、ヴィルツはアンドニ・イラオラ新監督のもとで覚醒の兆しを見せている。トップ下に固定されると、ここまで公式戦16試合に出場し3ゴール6アシストをマーク。直近のマンチェスター・ユナイテッド戦では1ゴール1アシストに加え、オープンプレーから10回のチャンスを作り出すなど攻撃陣をリードし、4－0の快勝に大きく貢献した。

ヴィルツが強調するのは自身の変化ではなく、イラオラ監督の影響だ。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節クラブ・ブルッヘ戦の前日会見に出席した際、現在の状態について問われると、「自分自身が大きく変わったとは思わない。強いて言えば、フィジカル面は少し向上したかな」と前置きしつつ、指揮官について「彼は僕に自信を与え、2年ほど前の最高のプレーができていた頃の状態に戻してくれている。本当に嬉しいし、彼が与えてくれるものに対して、僕も同じように応えたいと思っているんだ」と語っている。

ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督の存在も大きい。ヴィルツは「彼自身が成功を収めた経験から、僕がここで成功するための助言をくれるんだ。どちらかと言うとプライベートに近いような内容だけどね。このクラブや地域、そして人々についてとても好意的に話してくれる。この地を長年経験した人物からそうした話を聞けるのは、大きな助けになっているよ」とコメント。かつてリヴァプールに栄光をもたらした世界的名将からの助言も、大きな支えになっているようだ。

時には批判にも晒されたヴィルツだが、「重要なのは自分で目標を立て、自分自身のためにどのようなパフォーマンスを見せたいか、ということだ。僕は常に自分を信じてきたし、強みを理解している」と強調。その上で、「結果を出すためには、これまで以上に努力しなければならない時期もある。今はその瞬間を楽しみながら、物事がうまくいっていることを心から嬉しく思っているよ」と充実感を滲ませている。

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