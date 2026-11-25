マンチェスター・ユナイテッドに所属するU－20イングランド代表DFエイデン・ヘブンに退団の可能性が浮上しているようだ。24日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在20歳のヘブンはウェストハムとアーセナルのアカデミーを経て、昨年2月にマンチェスター・ユナイテッドへ完全移籍加入。近年最終ラインに負傷者が相次いでいたこともあり、ここまで公式戦32試合に出場しているが、現状では主力ではなくバックアッパーという位置付けになっている。

ヘブンは現行契約を2029年6月末まで残しており、1年間の延長オプションも付随しているが、現在は他クラブへの移籍を視野に入れているようだ。報道によると、チームが降格圏の19位に沈む中、今後も自身の出場機会が確保されるかどうかを懸念しているとのこと。就任したばかりのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は初陣のリヴァプール戦でヘブンを起用せず、さらには今冬の移籍市場でのセンターバック（CB）補強を強く望んでいる。

レンタル移籍を第一の選択肢としているヘブンだが、完全移籍のオファーも検討する構えだという。2025年のアーセナル退団時に獲得を試みていたフルアムとバルセロナが引き続き関心を寄せており、今冬にもマンチェスター・ユナイテッドを退団する可能性があるようだ。

なお、マンチェスター・ユナイテッドの今冬の獲得候補には、フルアム所属のナイジェリア代表DFカルヴィン・バッシーや、エヴァートン所属のイングランド代表DFジャラッド・ブランスウェイトらが名を連ねている模様だ。