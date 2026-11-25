年末が近づくと気になるのが、家の大掃除。「今年こそ早めに終わらせよう!」と意気込んで始めたものの、なかなか作業が進まず、途中で疲れてしまった経験はありませんか?

実は、大掃除に時間がかかる原因は、掃除の仕方だけにあるとは限りません。

今回は、大掃除がなかなか終わらない家に見られる5つの特徴と、掃除をラクにするための改善ポイントをご紹介します。

1. 収納の中がパンパンになっている

まず確認したいのが、収納の中です。

扉を開けるとモノがぎっしり詰まっていたり、棚の奥に何があるのかわからなくなっていたりしませんか?

収納がいっぱいだと、「入りきらないから」とテーブルやカウンターの上にまでモノが増えていく原因になります。そうなると掃除の手間が増えます。

また、モノをしまおうとした時に使っていないものがあれば、「これは捨てようかな」「まだ使うかもしれない」と整理まで始まってしまうことも。年末に掃除と片づけを同時に進めると、判断することが増えて思った以上に時間がかかってしまい、大掃除の挫折の原因に。

ですから、大掃除の前にまずは収納の中を見直しておくのがおすすめです。長い間使っていないモノや、今の暮らしに合わなくなったモノを見直しましょう。収納の中に余白ができたらテーブルやカウンターの上に放置されているモノをしまっておきましょう。大掃除が劇的に楽になりますよ。

2. 床にモノが直置きされている

次に見直したいのが、床に置かれているモノです。

買い物から帰ってきたときのバッグや紙袋、読み終わった雑誌、脱いだ服など。「あとで片づけよう」と思って床に置いたモノが、そのままになっていませんか?

床にモノがあると、掃除機をかける前にそれらを移動させなければなりません。本来なら掃除機をかけるだけで済む作業に、モノをどかす、置き場所を考える、戻すという余計な工程が加わってしまうのです。

そこでおすすめなのが、「床にはモノを置かない」というルールを決めること。 バッグはフックに掛ける、読みかけの雑誌は棚に戻すなど、それぞれの収納場所を用意しておきましょう。

床にモノがなければ、掃除機をすぐにかけられます。ロボット掃除機を活用することもできます。普段の掃除がきちんとできるようになると大掃除も簡単に済むようになります。

3. モノの定位置が決まっていない

片づけをしていると、「これはどこにしまえばいいのだろう?」と迷うことはありませんか?

モノの定位置があやふやな家では、掃除のために移動させたモノをとりあえず別の場所に置くなど家中でモノを移動させているだけになってしまうことがあります。 これでは、いくら片づけや掃除を頑張っても、なかなか家全体はすっきりしません。

まず、必要なのはモノの住所を決めること。 そしてそのためにモノの「ジャンル」を分けることです。 スーパーではモノのジャンルがまとまっているので探し物がすぐに見つかりますよね。家の中でも同じです。誰のモノなのか、何の仲間なのか、そしてどのくらいの頻度で使うのかを考えて同じジャンルのモノでまとめて収納場所を決めていきます。

そして、その収納場所からはみ出すようならばモノの量を調節する。このルールが大切です。

モノの住所が決まっていれば、どこにしまうか明確になり、片づけにかける時間が減ります。散らかりにくい家になるため、掃除もしやすい空間になります。

4. 家族の私物が共有スペースに集まっている

リビングやダイニングに、家族それぞれの私物が集まっていませんか?

子どもの学校用品、ご主人の仕事道具、自分の趣味のモノなど、共有スペースに私物が増えると、誰が片づけるべきなのか、移動させてもいいのかわからなくなってしまい、部屋はどんどん散らかっていきます。

こうした場合におすすめなのが、家の中を「個人のエリア」と「家族の共有スペース」に分けることです。 個人のエリアといっても、一人一部屋が必要なわけではありません。棚一つや収納エリアの一部分でも構いません。

大切なのは、自分のテリトリーと共有エリアをはっきり区別すること。共有スペースには基本的に家族みんなで使うモノを置き、個人の私物はそれぞれのエリアに戻すようにします。

誰のモノなのか、どこに戻せばいいのかが明確になれば、家族も片づけに参加しやすくなります。大掃除のときも、一人だけが家族全員のモノを片づけるという負担を減らせますよ。

5. 掃除道具が使いにくい場所にある

最後に見直したいのが、掃除道具の収納場所です。

掃除機が収納の奥に押し込まれていたり、雑巾や洗剤が家のあちこちに分散していたりしませんか?

掃除をしようと思っても、道具を取り出すまでに時間がかかると、それだけで面倒に感じてしまうものです。 特に年末の大掃除では、普段使わない掃除道具も必要になるため、「どこにしまったっけ?」と探すところから始まることもあります。

掃除道具は、サッと取り出せる場所にまとめて収納するのがおすすめです。 掃除を始めるまでの手間を減らすことが、掃除を習慣にするための第一歩になります。

大掃除をラクにするために、まずは片づけから

大掃除がなかなか終わらないのは、掃除が苦手だからとは限りません。

床にモノが置かれていたり、収納がいっぱいだったり、モノの定位置が決まっていなかったりすると、掃除の前にたくさんの「片づけ作業」や「探す作業」が発生してしまいます。

反対に、モノの量を見直し、それぞれの住所を決めておけば、掃除はもっとシンプルになります。 私自身、片づけによって家事の負担が大きく減ったと感じています。

年末の大掃除を少しでもラクにしたいなら、まずは家の中のモノの置き方や収納の仕組みを見直してみませんか?

掃除がしやすい環境をつくっておくことは、年末だけでなく、一年を通してきれいな家を維持することにもつながります。