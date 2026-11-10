アイ工務店は10月31日、体験型・複合展示施設「アイギャラリー北谷」を沖縄県中頭郡北谷町に開設した。北谷エリアへの出展は今回が初。

アイギャラリー北谷は、高気密・高断熱を標準仕様としたモデル棟「N-ees(ニーズ)」と、性能や素材を確かめる「スタジオ棟」を分離した新しい展示スタイルを採用した体験型複合施設。

10月31日・11月1日・3日に開催されたオープン記念イベントでは、巨大恐竜が登場。まるで太古の世界へタイムスリップしたかのような迫力の展示が来場者を出迎え、恐竜ワークショップや、琉球ゴールデンキングスのマスコット「ゴーディー」とのフォトセッションなど、盛大に開催された。

アイギャラリー北谷では、実際に建てる間取り・空間をバーチャルで原寸表示することができる独自システム「AIアール」を採用。図面や模型では伝わらない"住んでからの感覚"を契約前に体感することが可能に。

また、高温多湿・台風という沖縄特有の環境下で実際にどれだけ快適に過ごせるのかが分かる、アイ工務店の家と従来の家との温度差を体感できる「断熱体感ルーム」や、アイ工務店の性能の"根拠"を可視化した構造模型の展示など、理想のイメージ確認から契約前の技術検証まで、1施設で完結することができる。

見どころは、リビングを中心に、吹き抜けやスキップ空間、ハーフ収納を巧みに組み合わせた上下に広がる住まい。家族それぞれが思い思いの場所で過ごしながらも、視線や気配が自然につながる設計となっており、アイランドキッチンからはリビングやタタミコーナーを見渡せ、パントリーへの動線もスムーズ。玄関ホールとつながるインナーガレージは、雨風の強い日も乗り降りや荷物の出し入れをサポートするなど、開放感と暮らしやすさを兼ね備えた、家族の時間を育む住まいとなっている。