季節の変わり目になると、衣替えの時期がやってきます。

実は、衣替えは自分の洋服を見直す絶好のタイミング。せっかくなので収納にしまってしまう前に衣類の見直しをしてみませんか? 今回は、衣替えのタイミングで確認したい「来年も着る服」と「そろそろ手放していい服」の見分け方をご紹介します。

STEP 1 まずは「今年一度も着なかった服」を確認する

最初に見てほしいのが、このシーズンに一度も着なかった服です。

クローゼットに入っていたのに手が伸びなかった服には、何かしら理由があります。

着心地や肌触りが悪かった。

合わせる服がなかった。

サイズがしっくりこなかった。

なんとなく今の自分には似合わなくなった。



「着なかった」という事実は、とても分かりやすい判断材料です。

もちろん冠婚葬祭用など、使用頻度が低くても必要な服はあります。ただし普段着なのに一度も着なかった服は、「本当に来年は着るのか?」を一度立ち止まって考えてみましょう。 クローゼットにあったのに手が伸びなかった服は、結局持っていてもいなくても問題がない服です。

STEP 2 「ばったり友人に会ったら恥ずかしい服」は手放す

部屋着や近所着として残している服の中には、「家の中では着られるけれど、この姿で知り合いには会いたくない」と感じるものもあります。

毛玉が目立つ、ヨレている、サイズ感が合っていない、なんとなく今の自分には似合わない。そんな服は、着用してもあなたの気分を上げてはくれません。 判断に迷ったら、「この服で近所を歩いているとき、ばったり友人に会っても平気?」「この服を着て友人とランチに行ける?」と自分に聞いてみてください。 「ちょっと恥ずかしい」と思うなら、その服はもう十分役目を終えているサインかもしれません。

家の中で着る服も、毎日の自分をつくる服のひとつ。誰かに見せるためではなく、自分自身が気持ちよく過ごせる服を残していきましょう。

STEP 3 「高かったから」ではなく「今の自分が着たいか」で考える

服を手放せない理由として多いのが、「高かったからもったいない」という気持ちです。 でも、購入価格と今後着るかどうかは別の問題です。 たとえ高価だったとしても、今の自分が着たいと思えない服なら、クローゼットの中で場所を取り続けるだけになってしまいます。 逆に、値段が安かった服でも、毎日のように着て気分よく過ごせるなら、その服は十分に役目を果たしています。

値段ではなく、「今これがお店に並んでいたら、もう一度買いたいと思うか? 」と考えてみると判断しやすくなります。

STEP 4 似たような服を何枚も持っていないか確認する

クローゼットを全部見渡してみると、同じような服が何枚も出てくることがあります。

黒いトップスが何枚もある。

似た形のカーディガンばかりある。

同じようなデニムを何本も持っている。



自分が好きなデザインに偏ること自体は悪いことではありません。 ただし、結局いつも着るのはその中の一枚だけ、という場合は見直しのチャンスです。

同じ役割の服を並べて、「一番着たいのはどれ? 」と比較すると、自然と優先順位が見えてきます。

STEP 5 毛玉、ヨレ、サイズ感もチェックする

「まだ着られる」と「これからも着たい」は違います。

毛玉が目立つ。

首元がヨレている。

色あせている。

サイズが合っていない。

着るたびにどこか気になる。



こうした小さな違和感がある服は、結局出番が少なくなっていきます。 また、室内では気になっていなかったことも明るい日光に照らされてみると急にシミや毛羽立ちが目立ってしまうことも。

衣替えの際には特に明るい場所で汚れなどをチェックしてみましょう。

STEP 6 「来年まで保管する価値がある? 」と考える

季節ものの服は、次に着るまで半年以上保管することもあります。 その間、収納スペースを使い続け、次の衣替えでは再び判断することになります。 そこで、「この服のために来年まで収納スペースを使いたいと思うか? 」と考えてみましょう。 答えが微妙なら、手放すタイミングかもしれません。

特に「一応取っておく」「もしかしたら着るかも」「痩せたら着るかも」という服が増えると、本当に好きな服が埋もれてしまいます。

STEP 7 収納スペースに収まる量まで厳選する

最後に大切なのが、収納できる量を基準にすることです。

「持っている服を全部なんとか収納する」のではなく、「この収納スペースに気持ちよく収まる量だけ持つ」という考え方に変えてみましょう。 服がぎゅうぎゅうに詰まったクローゼットは、出し入れもしにくく、風通しも悪く、持っている服も把握しづらくなります。 少し余白があるだけで、服が見つけやすくなり、コーディネートも考えやすくなります。 それに、そんなに沢山の服を持っていても結局体は一つ。

中途半端な気分の服を沢山、よりも少数精鋭の気分が上がる服だけをクローゼットに並べてみませんか?

衣替えは「服を入れ替える作業」ではなく、「今の自分に必要な服を選び直す時間」。

今年着なかった。

今の自分にはしっくりこない。

似た服が何枚もある。

状態が悪くなっている。

来年まで保管したいと思えない。



そんな服を少しずつ見直してみてください。 きっと、風通しの良い気持ちがいいクローゼットを手にいれることができますよ。