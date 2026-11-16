アイ工務店は11月7日、「第二回 日本酒ボトルデザインコンテスト Presented by アイ工務店」の結果発表会を、熊本日日新聞社 本社2階(熊本市)にて開催。受賞者3名の表彰に加え、第三回コンテストの概要などの発表も行われた。

「第二回 日本酒ボトルデザインコンテスト Presented by アイ工務店」結果発表会

「日本酒ボトルデザインコンテスト」は、今後の日本における芸術の発展および建設技術の発展を願い、アイ工務店と十一代 大樋長左衛門氏とのコラボにより2024年より開催されているコンテスト。芸術・建設系学生の創造力の支援を目的に、日本国内の大学・専門学校に所属する学生より日本酒ボトルデザインを募集。最優秀賞受賞者の出身地の地酒を選定し、大樋氏自ら受賞デザインをもとにオリジナルの日本酒ボトルを制作する。

第二回コンテスト結果発表会開催

第二回は、「愛せる暮らしを、一人でも 多くの人へ。」をテーマに作品を募集。11月7日に開催された結果発表会では、応募総数166点の中から、ボトルデザインアワード最優秀賞2026に選ばれた金沢美術工芸大学の有山紗梨さん、アイ工務店賞優秀賞2026に選ばれた多摩美術大学の吉永美来さん、東京造形大学の桒原まなさんの3名が表彰され、特別審査委員長の大樋氏からの講評や、受賞者3名によるプレゼンテーションも行われた。

「第二回 日本酒ボトルデザインコンテスト Presented by アイ工務店」受賞者によるプレゼンテーション

プレゼンテーションでは、副賞の旅行を通じて得た学びについて発表。パリ研修を経験した有山さんは、「アーティストが制作・生活しながら人々と交流する『59リボリ』」が印象的だった」とし、芸術の都パリの魅力について語るとともに、「今回の経験を通じ、芸術の視点から日常の体験をデザインすることや、街に息づく美意識を今後の制作や仕事に活かしていきたい」と抱負をのべた。

なお、同コンテストでは、応募作品1件あたり5,000円を寄付する取り組みを実施しており、第二回となる今回は、合計83万円(166件×5,000円)を、東日本大震災復興支援として8月4日、河北新報社を通じて「3.11メモリアルネットワーク基金」へ寄付を実施。発表会では、その報告も行われた。

第三回コンテストの概要

また、発表会の終盤には、アイ工務店取締役 斎藤隆輔氏より「第三回 日本酒ボトルデザインコンテスト Presented by アイ工務店」の開催が発表された。第三回コンテストの募集テーマは、「受け継ぐ絆、つなぐ未来。」。2027年3月31日時点で、日本国内の大学・大学院・短期大学・専門学校に在学する学生(同日以降に卒業された方を含む)を対象に、2027年4月30日まで募集している。結果発表は2027年7月16日。

なお、第三回コンテストでは、1作品あたり5,000円を、熊本日日新聞社を通じて、熊本地震復興支援として寄付する予定となっている。