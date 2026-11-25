レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペの粋な振る舞いに注目が集まっている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が24日に行われ、レアル・マドリードは佐野航大が所属するPSVと対戦した。1点ビハインドで前半を終えたものの、後半開始早々の50分にフェデリコ・バルベルデのゴールで追い付くと、その10分後にはジュード・ベリンガムが美しいボレーで追加点。その後もエンバペとヴィニシウス・ジュニオールがネットを揺らし、5－1で快勝した。

苦しんでいたエースに待望のゴールが生まれた。87分にダメ押しとなる5点目を叩き込んだヴィニシウスだが、これが今大会初得点にして、クラブでは8月下旬に行われたレアル・ソシエダ戦以来3カ月ぶりのゴールに。得点直後には笑顔のチームメイトが次々と駆け寄り、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』のサポーターとともに祝福した。

さらに、試合後には欧州サッカー連盟（UEFA）によるプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出されたエンバペが、ミニトロフィーをヴィニシウスへ手渡す場面も。スペイン紙『マルカ』はこの粋な振る舞いを、ヴィニシウスにとって深い意味を持つ出来事であると同時に、長い間求めてきた「解放」と「安らぎ」の瞬間だったと伝えている。

今シーズンのヴィニシウスは低調なパフォーマンスが続き、ラ・リーガでは愚行によって4試合出場停止処分を科されるなど、苦しい序盤戦を過ごしていた。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、試合後には「僕が本当に必要としていたゴールを、チームメイト全員がこんなに喜んでくれて嬉しいよ。僕たちは家族だ。ありがとう」とチームメイトへの感謝を口にしていたという。

これでCL開幕から無傷の5連勝を達成するとともに、公式戦での連勝記録を「10」に伸ばしたレアル・マドリード。アラベス、レアル・ソシエダ、アスレティック・ビルバオと対戦するラ・リーガの3試合を挟み、12月9日のCLリーグフェーズ第6節ではアーセナルのホームに乗り込む。

【動画】エンバペが3カ月ぶりのゴールを決めたヴィニシウスへ粋な振る舞い