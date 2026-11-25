ドルトムントは現地時間24日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でアーセナルの本拠地に乗り込み、1－1で引き分けた。試合後、ドルトムントに所属するイングランド代表MFジョーブ・ベリンガムが、『Amazon Prime』を通して試合を振り返った。

現在、ブンデスリーガで首位に立つドルトムント。ここまで行われたCL・リーグフェーズの戦いでは、第2節でボデ／グリムトに0－1で敗れたものの、残る3戦はきっちり勝利しており、今節はプレミアリーグでトップに立つアーセナルと敵地で対戦した。

試合は序盤の10分、アーセナルのスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが強烈なミドルシュートを突き刺し、ドルトムントとしては早い時間帯から1点ビハインドを強いられる。それでも、以降はアーセナルに追加点を奪わせず。後半立ち上がりの55分には、U－21フランス代表DFジョアン・ガドゥの持ち運びから、前線でボールを受けたドイツ代表FWマクシミリアン・バイアーが同点ゴールを沈める。試合はこのまま1－1でタイムアップを迎え、ドルトムントは昨季のCLファイナリストのホームから、勝ち点1を持ち帰ることに成功していた。

試合後、「引き分けは妥当な結果か？」と問われたベリンガムは「そうだね。最終的にはそんな試合だったんじゃないかな」と返答。「相手は本当に良いスタートを切り、序盤は僕らに数々の問題を引き起こした」と、試合の入りから勢い付いていたアーセナルを称えつつも、「彼らが序盤から勢いよく出てくることは分かっていたよ」と主張。早々と失点を喫したことは悔やみつつも、その後の戦いについては、確かな手応えを掴んだようだ。

「間違いなくビッグマッチだったし、メガクラブと呼ばれるチーム同士の対戦だ。アーセナルの猛攻をもう少し長く凌げれば理想的だったんだけれども、結果として、早々とゴールを割らせてしまったことは痛かった。ただし、後半は戦術的な部分でうまく対応し、僕らも同点に追いつくことができたね」

「もちろん、ドルトムントとして、今日のような戦いを繰り広げることは、当然だとは思う。ただ、何人かの人々は驚いたんじゃないかな。今季の僕らは、間違いなくどんなトップチームとも互角に戦えることを示せたはずだ」

先のとおり、現在はブンデスリーガで首位に立ち、CLでも悪くないスタートを切った。DFBポカールでも3回戦に進むなど、ドルトムントは上々のシーズン前半戦を過ごしている。ベリンガムは「今はリーグ戦で非常に調子が良く、カップ戦も残っている。僕らはすべての大会で、できる限り最後まで戦っていきたい」と宣言。特に、1996－97シーズン以来、2度目の“ビッグイヤー”を目指すCLには、並々ならぬ思いがあるという。

「特にCLでは、できる限り遠くまで勝ち進んでいきたい。このクラブには、CLにおける輝かしい歴史があるからだ」

次節は12月9日に行われ、ドルトムントはホームでインテルと対戦する。

【ハイライト動画】ドルトムント、先制許すも後半にバイアーが同点弾