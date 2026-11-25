アーセナルは現地時間24日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でドルトムントをホームに迎え、1－1で引き分けた。同試合、アーセナルの唯一のゴールを挙げたスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが、『Amazon Prime』を通して試合を振り返った。

プレミアリーグで首位に立つアーセナルと、ブンデスリーガでトップを走るドルトムントの直接対決という意味でも注目が集まったゲームは、序盤の10分、ペナルティエリア手前の位置でイングランド代表FWノニ・マドゥエケからのパスを受けたギェケレシュが、強烈なミドルシュートを突き刺し、アーセナルが先手を取る。

しかしながら、1点リードで迎えた後半立ち上がりの55分、U－21フランス代表DFジョアン・ガドゥに中央のスペースを持ち運ばれ、最後はドイツ代表FWマクシミリアン・バイアーに同点ゴールを許す。以降、アーセナルはギェケレシュを中心にゴールを脅かす場面は作ったものの、勝ち越しゴールは奪えず。試合は1－1でタイムアップを迎え、アーセナルはここまでのCLで3勝2分けと無敗を維持したものの、勝ち点3を積み上げることはできなかった。

試合後、ギェケレシュは「僕らは良いプレーができた。実際、決定機の数も多かっただろう」と、チームの戦いぶりに胸を張る。一方で、勝利を成し遂げられなかったこともあり、次のように本音を口にした。

「勝ち点3を得るに値する内容だったが、時にはこういうこともある。もっと良くならなければならないということだ」

「チャンスは十分にあった。僕らが作り出したんだ。勝つべき試合だったと感じているよ。後半にも得点のチャンスがあった。思うことはいろいろあるけれども、さまざまな側面からこの試合を振り返っても、『勝てたはず』という感想しか出てこないね」

次節、アーセナルは12月9日にホームでレアル・マドリードと対戦する。

【ハイライト動画】ギェケレシュ圧巻ミドルでアーセナルが先制も…