国内最大級のメルセデス・ベンツ正規販売店「ヤナセ東京支店（メルセデス・ベンツ東京芝浦）」がリニューアルし、11月19日（木）に営業を開始した。

【画像】1953年のウエスタン自動車から、最新のリニューアル後のショウルームまで。ヤナセ東京支店の変遷（写真12点）

ヤナセ東京支店は、1919年に梁瀬商会（現ヤナセホールディングス）が同地に工場を開設して以来、100年以上にわたりヤナセグループの歴史とともに歩んできた旗艦拠点である。1953年には傍系会社であるウエスタン自動車の東京出張所としてメルセデス・ベンツの取り扱いを開始し、1971年からヤナセ東京支店として営業を続けてきた。

今回のリニューアルは、2012年の社屋建て替えに伴う店舗刷新以来のもので、長い歴史を受け継ぎながら、メルセデス・ベンツの最新ショウルームCI、「MAR20X（エムエーアール・トゥエンティ・エックス）」を採用した店舗として生まれ変わった。

2階吹き抜け構造のショウルームには、18面構成の大型サイネージや納車説明用のハンドオーバーエリアを新たに設置。展示スペースには新車12台を配置し、メルセデスAMG専用展示エリアも拡張された。デジタルを活用した商談環境を整備することで、従来の展示・販売中心の店舗から、来店そのものに価値を感じられる体験型ショウルームへの進化を図っている。

また、アフターサービス面での利便性や快適性を追求したレイアウトとし、サービスロビーも整備。既設の27ベイを備える国内最大級のワークショップと連携し、販売からメンテナンスまで一貫したサービスを提供する。

ヤナセ東京支店の青山典義支店長は次のようにコメントしている。

「今回のリニューアルオープンにより、ご購入からアフターセールスまで一貫した上質なおもてなしを提供します。ショウルーム機能、サービス機能ともに国内最大級のフラッグシップ店にふさわしい顧客体験を提供し、継続的なお客さま満足度向上につなげてまいります」

ヤナセ 東京支店（メルセデス・ベンツ東京芝浦）

住所：東京都港区芝浦1-6-38

TEL；03-5440-4755

スタッフ数：148名

敷地面積：8,225.43㎡（2,488.19坪）

延べ床面積：23,975.60㎡（7,252.62坪）

展示台数：ショウルーム：新車12台 ＋ ハンドオーバー 屋外：中古車40台

ベイ数：27ベイ＋検査ライン＋アライメントベイ＋3レセプションベイ＋サービスロビー

充電器：9基（急速充電器3基、普通充電器6基）

営業時間：平日10:00～17:00 土日・祝日10:00～18:00

定休日：月曜日、第二火曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日が休日）