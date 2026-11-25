先日の「パリサロン」(パリモーターショー)でシトロエンは、新しいコンパクトモデル「2CV」のコンセプトカーを発表しました。もともと「2CV」は、1948年に発表されたモデルがオリジナルです。さて、この「2CV」という車名は、いったい何を意味しているのでしょうか?

3択問題です

次の3つの中から答えを選んでください。

①2ドア

②2気筒エンジン

③2馬力

正解は

【答え】③2馬力

2CVの意味は「2馬力」です。

とはいえ、1948年型2CVが実際に2馬力のエンジンを搭載していたわけではありません。当時のフランスの税制における「税金上の区分」(CVは馬力を意味するフランス語の略)が、2馬力のクラスに属していたのです。実際の初期型シトロエン2CVが搭載していたエンジンは、375ccの空冷水平対向2気筒。出力は9馬力でした。

車名を「2CV」と名付けたのは、安い税金区分に相当することをアピールするうえで、もっとも簡単で合理的だったからです。同様の事例としては、ルノー「4CV」などが挙げられます。

最後まで省略されなかった装備とは

初代シトロエン2CVは徹底したコストダウンと軽量化を行ったモデルですが、とある装備だけは最後まで省略されませんでした。それは「セルモーター」です。

当時はまだ、クランク棒などを人力で回してエンジンを始動するクルマも多くありました。2CVでは試作車の段階で、シトロエンの社長秘書がエンジン始動時にケーブルを引っ張り、爪を割ってしまうトラブルが発生します(2CVの試作車はクランク棒ではなく、ポータブル発電機のようにワイヤーを引っ張るリコイル式でした)。そのため生産型ではセルモーターが標準装備され、生産終了まで装備され続けました。

排気量が増えても車名は「2CV」のまま

その後、2CVは徐々にエンジンの排気量をアップさせ、1970年登場の「2CV6」で602ccとなりました。税制上の区分も1つ上がりましたが、車名は「2CV」のままでした。602ccエンジンの最高出力は約30馬力(年式や測定方法によって数値は異なります)で、初期型の3倍以上にまで向上しています。

2CVシリーズは1990年まで42年間にわたって生産され、セダンだけでも約387万台が製造されました。

新しい2CVはEVに

2026年のパリサロンで発表された新しい2CVは、エンジン車ではなくEV(電気自動車)です。2028年の市販が予定されています。

シトロエンのコンセプトモデル「2 CV Concept」

次回のクイズもお楽しみに!