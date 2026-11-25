アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ドルトムント戦を振り返った。24日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が24日に行われ、アーセナルはドルトムントと対戦。10分にヴィクトル・ギェケレシュの豪快なミドルシュートで先制したものの、55分にマクシミリアン・バイアーに同点弾を許し、1－1のドローに終わった。

この結果、今季のCLは3勝2分けとなったアーセナルだが、イギリスメディア『TNT Sports』によると、これでアーセナルはCLで20試合無敗を達成し、マンチェスター・ユナイテッド（2007〜2009年）とマンチェスター・シティ（2022〜2024年）に次いで、同記録を達成したイングランド史上3チーム目になったという。

試合後、アルテタ監督は「素晴らしいパフォーマンスだった」と選手たちを称賛しつつ、30本のシュートを放ちながら、枠内シュートはわずか4本にとどまった試合を次のように振り返った。

「今日の対戦相手や、ピッチ上で我々が見せたプレー内容を考えれば、非常に満足できるものだ。チームに対してこれ以上を求めるのは難しいほどだった。だが当然ながら、これだけのパフォーマンスを見せ、これだけのチャンスや状況を作り出したのであれば、もっと自分たちに報いる結果を得るべきだったという思いはある」

「運の要素もあるし、我々がプレーの最後をもっとうまく行うべきだったという側面もあるだろう。我々は貫く必要がある。今日チームが見せたパフォーマンスは、正しい方向性を示していると思うからだ」

なお、直近9試合の全公式戦において、1点差以上の勝利を収めたのは、わずか1度きりと得点力が課題にも挙げられているアーセナルだが、アルテタ監督は「メンタル面かどうかは分からない。運の要素もあるだろう。なぜゴールに入らなかったのか、理解できないような場面もあったからだ。プレーの精度は高められるはずだが、それ以外の部分に関しては、本当に素晴らしかったと思う」とチームが好機を逃していることについて語っている。

【ハイライト動画】アーセナルは先制もドルトムントとドロー