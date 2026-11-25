三井住友海上火災保険は11月14日、東大阪市と東大阪市消費生活展実行委員会が主催するイベントに出展。東大阪市立消費生活センターで、地域住民に向けて乗用車の安全運転診断を実施した。関係者は「これからも大阪府民の安心安全に寄与してまいります」としている。

あなたの運転適性は?

大阪市の東側に隣接する、東大阪市。都心部へのアクセスの良さから、府内でも有数のベッドタウンとして栄えている。今回のイベントで三井住友海上は、アクセスチェッカー(簡易型の運転適性検査器)を用いた運転診断を実施した。

アクセスチェッカーとは、ハンドルやペダルの操作を通じて、反応の速さや正確さ、注意配分などを調べる運転適性検査器のこと。体験者はハンドルを操作しながら、画面に映る蛇行した道を進んでいく。

足元にはアクセルとブレーキのペダルが設置されている。画面の端には色のマークが出現し、黄色のマークが出たらアクセルから足を離してすぐにアクセルを踏み直す、赤色ならブレーキを踏み込んだあとすぐにアクセルを踏み直す、緑ならアクセルを踏み続ける。ハンドリングの正確さ、および足元のペダル操作の反応速度などをもとに、運転の安全度が5段階評価で示される。

足元にはアクセルとブレーキ

蛇行した道を運転していく

ハンドルに集中し過ぎると、画面の端に出てくる色のマークに反応できない。とはいえ、山道のような急カーブが続くのでハンドル操作にも気が抜けない。担当者は「実際の運転でも、道路状況、歩行者、自転車、速度計、信号、標識などに気を配りながら運転しますよね。画面上の表示を見落とすということは、普段の運転でも注意が必要ということです」と説明する。シミュレーションを終えると、運転適性診断の結果が出る。

運転適性診断結果票が出力された

参加した女性の総合評価は「2：やや注意」だった。マークに対する反応は良かったものの、コースを外れて蛇行運転する瞬間もあった模様。実際の運転では、ハンドル操作、アクセル・ブレーキ、安全確認など、複数のことを同時に行うときに特に注意してください、といったアドバイスがあった。

体験者には「大阪府では条例により自転車利用者は個人賠償責任保険等の加入が義務化されている」「過去には、自転車の加害事故により1億円に迫る高額賠償の支払いが裁判所から命じられたケースもある」ことが記載されたチラシが配布された。

体験者には三井住友海上のチラシを配布

なお隣接する大阪府警のブースでは、動体視力診断、注意・配分力診断、判断力診断、短期記憶力診断のテストが行われた。どれも乗用車の運転に必要な能力だという。

画面に表示された12個のイラストを30秒間で憶える短期記憶力診断

右から左に流れる4ケタの数字を読み取る動体視力診断

事故のない社会の実現に向けて

三井住友海上火災保険 関西企業営業第三部 公務開発室長の末永健氏に話を聞いた。今年度、大阪府警と共に「安心・安全なまち大阪」実現のために交通安全啓発イベントを積極的に実施している同社。本イベントも、河内警察署からの呼びかけで参加が決まったという。

「アクセスチェッカーによる診断は、当人の運転適性を客観的に見直すためのツールです。年に1回、定期的に体験することで『昨年と比較して今年はこうだったね』などの気付きにつなげてもらえたら。ご家族で、乗用車の運転について話し合うきっかけにもしてもらえたら嬉しいですね」と末永氏。

ちなみに大阪府内では、乗用車と自転車の接触事故が依然として高い水準で発生している。にも関わらず、大阪府における自転車用ヘルメットの着用率は9.5%と全都道府県の中でも最低という状況だ(警察庁による2026年6月実施の調査結果より)。「ドライバーにも、より一層の安全運転が要求されます」と末永氏。

今後について聞くと「当社では現在、大阪府警、大阪市と連携を深めています。地域の安心安全を守る、という理念を同じくする人たちと共に、これからも『事故のない社会』の実現に向けた取り組みを進めてまいります」と話していた。