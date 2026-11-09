自転車のヘルメット着用が努力義務化されて以降、街中でヘルメット姿を見かける機会も少しずつ増えてきた。しかし、実際の着用率はどうか。

実は神奈川県の自転車用ヘルメット着用率は13.1%で、全国平均の24.4%を大きく下回っている。また、県内の自転車事故による死亡者のうち約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.5倍高い。ヘルメットの有無は、文字通り生死を分ける重要なポイントなのだ。

こうした状況を変えるべく、三井住友海上火災保険は「横浜DeNAベイスターズ」とタッグを組み、オリジナルの自転車用ヘルメットを開発。県央・西湘エリアの警察署や自治体と連携した安全啓発にも力を入れている。

今回は、9月27日に小田原駅周辺で開催された「秋の交通安全キャンペーン」の様子をレポートしたい。

脳トレから白バイまで! 小田原で「秋の交通安全キャンペーン」イベント開催

この日の開会セレモニーには、小田原市の加藤憲一市長と小田原警察署の太田広明署長が登壇。会場では、この取り組みに参加する三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、地元代理店のエイジェンシー・サービス小田原支社も紹介された。

改札前では、スタッフがオリジナル自転車用ヘルメットを紹介するチラシと、「反射材付き蛍光タスキ」を配布。日没が早くなるこれからの季節、夜間の視認性を高めるタスキは大好評で、用意した300本はあっという間にはけてしまったそう。「家族の分もほしい」と求める通行人も目立ち、安全対策への関心の高さがうかがえた。

小田原地下街ハルネ小田原の「うめまる広場」には、子どもから大人まで楽しめる体験ブースがずらりと並んだ。

なかでも注目を集めていたのが、三井住友海上神奈川自動車営業部が実施した「脳内年齢測定ゲーム」だ。自身の脳波を測定しながら簡単な計算問題に挑戦する、“脳トレ”の要素を取り入れたゲームである。脳の活性化は運転技術の低下防止にもつながるとされ、参加者は表示された脳内年齢と実年齢を見比べながら、笑顔でチャレンジを楽しんでいた。

子どもたちに向けた「こども免許証」や「交通安全ぬり絵」も盛況で、小田原警察署による“ミニ白バイ”の展示も行われた。

地元で活動するエイジェンシー・サービス小田原支社の小高支店長は、「小田原は夜道が暗く、見通しの悪い箇所も多い。ヘルメットを着用することで死亡事故は確実に減らせるため、今後も地域住民の皆さまへ継続的に周知していきたい」と話した。

伊勢原・厚木でも体験型イベントを展開

同日9月27日に行われた伊勢原市のイベントでは、地元代理店エスホケンの協力のもと、蛍光タスキ600本を配布した。

また、画面を見ながらルールを学ぶ「自転車シミュレーター」や敏捷性を測る「クイックステップ」、さらに白バイ・パトカーの乗車体験、ベイスターズコラボヘルメットの顔はめパネルなども用意され、多くの子どもたちで賑わった。

また、10月4日の厚木中央自動車学校でのイベントでは、地元の代理店であるエージェントパートナーズBが参加。反射速度を測る「クイックアーム」や脳年齢測定、警察車両の乗車体験を実施し、こちらも600本のタスキを配布した。

反射材を活用した事故防止チラシを自ら作成したエージェントパートナーズBの松尾代表は、「悲惨な事故を1件でも減らせるよう、今後も地域住民の皆さまに対し、安全についてさまざまな角度から周知していきたい」と意気込みを語った。

万が一の事故を補償するだけでなく、事故そのものを未然に防ぐ。今回のイベントは、警察や自治体、そして地域に密着した保険代理店が手を組むことで、堅苦しくなりがちな交通安全を楽しく体験できる場へとアップデートしていた。

今回合同でイベントを開催した三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は、2027年4月に合併を予定している。今後は両社の強みをさらに活かし、神奈川県央エリアをはじめとする各地で、地域に寄り添った事故削減の取り組みがさらに広がっていきそうだ。