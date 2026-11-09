三井住友海上火災保険は10月31日と11月1日の2日間、JR浜松駅周辺にて交通安全の啓発活動を実施。協力するヤマハコーポレートサービス、浜松中央警察署、浜松市役所と共に、中学生、高校生に向けて自転車の安全な利用を呼びかけた。

交通事故ゼロの実現に向けて

今回の交通安全啓発活動は、アクトシティ浜松で開かれた第74回全日本吹奏楽コンクールに合わせて実施された。2日間で延べ40人が参加し、ウェットティッシュ付きのチラシ3,000部を配布した。

チラシの内容は、自転車に乗るときのヘルメット着用の重要性を広く呼びかけるもの。警察庁の2021～2025年の交通統計をもとに、自転車乗用中に亡くなった人の主な損傷部位は、「頭部」が52.2%で最も多かったことなどを伝えている。

ちなみに2021～2025年に全国で発生した交通事故で、死亡もしくは重傷を負った中高生は6,548人にのぼる。事故時の状況としては「自転車に乗っているとき」が最も多く、中学生では約7割、高校生では約6割を占めている。担当者は「全国からたくさんの中高生、保護者の方が浜松を訪れるこの機会に、音楽を楽しむ皆さんに向けて交通安全についても情報発信できたらと思い、今回の活動を企画しました」と説明する。

チラシを受け取る高校生

JR浜松駅周辺では、三井住友海上火災保険とヤマハコーポレートサービスがのぼり旗を掲げて「中高生の交通事故が増えています」「自転車に乗るときはヘルメットをしてください」と声をかけながらチラシを配った。

YAMAHAのロゴの入ったウェットティッシュが中高生に好評だった

三井住友海上火災保険の栗山義規氏、飯島一征氏に話を聞いた。「実は、全日本吹奏楽コンクールが浜松で開催されたのは今年が初めてなんです。そこでヤマハさん、浜松中央警察署さん、初日には浜松市役所さんにも来てもらい、このような交通安全啓発活動を実施しました。ヤマハさんとしても『地域に貢献したい』という思いがあり、理念が一致した形です」と飯島氏。栗山氏も「協力してくださる方々と共に、交通安全に向けた良いハーモニーが実現できました」と笑顔をのぞかせる。

三井住友海上火災保険 神奈川静岡損害サポート部 部長の栗山義規氏(右)と、三井住友海上火災保険 浜松保険金お支払センター 所長の飯島一征氏(左)

飯島氏は「こうした交通安全の情報発信も、1つひとつの積み重ねだと思うんです。こちらから笑顔でチラシをお渡しすれば、道行く人も笑顔で受け取ってくれます。交通安全を一方的に伝えるのではなく、顔を合わせてコミュニケーションをとりながら呼びかけることに大きな意味があると感じています」と話す。

――実際に声をかけてみて、どんな反応がありましたか?

「自転車で通学しています」「ヘルメットもしています」と話してくれる生徒さんがいました。その一方で「ヘルメットは持っているけれど、普段は着けていません」という生徒さんもおり、どうやったら着用してもらえるか、今後の課題としていきたいです。別の生徒さんは、チラシを受け取った直後に友人同士で「ヘルメットは被った方が良いよね」と確認してくれました。良いきっかけづくりができたのではないか、と思います。

――浜松市は、政令指定都市の中で人口10万人あたりの人身事故件数が17年連続でワースト1位、という喫緊の課題も抱えています。

そうした状況もありますので、ここ浜松で交通安全啓発活動を実施する意義は大きいと考えています。中高生は、自転車を毎日のように利用しています。通学で利用する道は“慣れ”てしまうため、注意力が散漫になりがちです。また行動範囲が広がる時期ですので、交通量の多い道路、慣れない場所を走る機会も増えるかも知れません。

一番伝えたいことは、自転車は便利な乗り物ですが、クルマやバイクと同じように、事故に遭ったり、事故を起こしたりする危険があるということです。「自分は大丈夫だから」とは決して思わず、必ず信号を守る、一時停止する、周囲をよく確認する、スマホの画面を見るときは停止する、イヤホンをしながら走らない、夜間はライトを点灯する、そしてヘルメットを着用する、という基本的なルールを習慣化してもらえたらと思います。

ヘルメットを着用すると、万が一の交通事故にあったときに頭部への衝撃を軽減して、重症化を防いでくれます。これに加えて、ヘルメットを着用するという行動によって自身の安全運転の意識が高まる、そんな効果もあるように思うんです。

――これからの活動についても教えてください。

保険会社が単体でできることは限られています。そこで今後とも、協力してくれる企業、団体、教育機関、自治体、警察などと連携を深めながら、それぞれの強みを活かす形で「交通事故のない社会」の実現に向けて取り組んでまいります。

本日は音楽のまち浜松から、全国の中高生に向けて交通安全のメッセージを発信しました。チラシがきっかけになり、ご家庭や学校でも自転車の交通安全が話題になるようなことがあれば嬉しいですね。私たちはこうした地道な啓発活動を続けていくことで、やがてヘルメットの着用、交通ルールを守る機運が社会に広がっていくことを切に願っています。