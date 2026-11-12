千葉県・旭文化の杜公園で10月18日、旭市主催「あさひ防災フェア2026」が開催され、旭市と包括連携協定を結ぶ三井住友海上火災保険の千葉支店銚子支社と銚子保険金お支払いセンターも出展した。ブースでは、豪雨時の避難行動や車両の浸水リスクを伝える資料を配布したほか、水風船を使った実験で自転車ヘルメットの重要性を呼びかけた。

近年の水害を教訓に、“官民一体”で進める地域防災

近年、各地で激甚化する風水害への警戒が高まる中、千葉県内でも豪雨や台風25号による浸水被害などが市民生活に深い爪痕を残した。こうした被害を教訓に、三井住友海上火災保険は「あさひ防災フェア2026」で、日頃からの備えを呼びかけた。

旭市と包括連携協定を締結している三井住友海上火災保険からは、千葉支店銚子支社と銚子保険金お支払いセンターから社員7名が参加。旭市と連携し、防災や交通安全に関する啓発活動を行った。

旭市総務課 地域安全班の担当者は、「今回のあさひ防災フェアでは、三井住友海上火災保険様をはじめ、多くの関係機関・団体の皆様にご協力いただき、市民の皆様に防災について考えていただく貴重な機会となりました。特に、近年の豪雨災害を踏まえた啓発活動は、日頃からの備えや正確な情報収集の重要性を再認識するきっかけになったと考えています」と振り返る。

三井住友海上火災保険は、豪雨時に取るべき行動や車両浸水の危険性を伝える啓発資料を配布した。表面には内閣府などが作成した資料を掲載し、裏面には気象庁や千葉県、旭市、銚子市、匝瑳市の防災情報にアクセスできるQRコードをまとめた。

さらに、被災時や悪天候下でも破損・汚損を防げるよう、全体にラミネート加工を施した。紙のチラシと違って水に濡れても破れにくく、車内や自宅に長く保管しておくことができる。

当日は旭市の米本弥一郎市長もブースを訪問。担当者から、ラミネート加工を施した理由や活用方法について説明を受けた。

三井住友海上火災保険 千葉支店銚子支社長の町田雄一さんは、「災害時に取るべき行動や正しい情報取得の手段を準備しておくことはとても重要。今回配布したツールを車中や自宅など目に留まるところに置いていただくことで、地域の災害の備えのお役に立てばうれしいです」と制作の狙いを語る。

銚子保険金お支払いセンター所長の川添章大さんは、「今回の防災イベントでは、実際に水没車両の損害査定に立ち会った経験を持つ技術アジャスターが来場者と直接対話し、水害時に起こり得る被害の実態をリアルに伝えることができました。単に不安をあおるのではなく、配布した啓発ツールを通じて、日頃からの備えの大切さを考えていただく機会になればと考えています」と手応えを示した。

(左から) 銚子保険金お支払いセンター所長の川添章大さん、旭市の米本弥一郎市長、三井住友海上火災保険 千葉支店銚子支社長の町田雄一さん

「水風船実験」で学ぶ自転車ヘルメットの重要性

ブースでは、自転車ヘルメットの着用を呼びかける“実験”も行われた。

道路交通法の改正により着用が努力義務化されたものの、まだ完全に定着したとは言い難い状況にある。そこで「あさひ防災フェア2026」で企画されたのが、「水風船」を使った衝撃実験だ。

実験では、水を入れた風船を人間の頭部に見立て、ヘルメットを装着した場合と装着しない場合で落下の衝撃にどのような差が出るかを実演。ヘルメットを装着していない状態の風船は地面に落ちて一瞬で破裂し水が飛び散るのに対し、ヘルメットを装着した風船は衝撃が緩和されて割れずに残る。風船が割れる様子を見た子どもたちからは、『ヘルメットすごい! たいせつだね!』という声も上がった。

町田支社長は、「自転車ヘルメット着用は重大事故の軽減につながります。水風船の実際の割れ方を実験することで、ヘルメットで頭部を守る大切さを楽しみながら学んでいただいたと思います」とコメント。

川添所長も、「『楽しく学ぶ』体験を通じて、ヘルメット着用の重要性を啓発しました。実験に参加したお子さまからの声を受け、体験型の啓発の意義をあらためて実感しました」と話した。

前週の銚子市防災フェスでも、水害への備えを呼びかけ

三井住友海上火災保険は、旭市でのフェアに先立つ10月11日、イオンモール銚子で開かれた「銚子市防災フェス」にも、昨年に続いて出展した。会場では、豪雨時の行動や車の浸水リスク、防災情報の入手先をまとめたラミネート加工の資料を配布。水害を疑似体験できるVRコーナーや防災グッズの展示も設けた。

町田支社長によると、資料を作るきっかけになったのは、豪雨災害の際に寄せられた「このくらいの水位なら車は大丈夫だと思った」「どの情報を見ればよいかわからなかった」といった声だった。銚子市と旭市の両会場で、資料を車内や自宅に備え、いざというときの行動や情報収集に役立ててほしいと呼びかけた。

三井住友海上火災保険は昨年度から、地域の交通安全運動にも積極的に参加している。この運動には、あいおいニッセイ同和損保や地元の保険代理店も加わっている。

町田支社長と川添所長は、今後も自治体と連携し、地域の防災・減災や交通安全に向けた取り組みを続けたいと話した。三井住友海上火災保険は、将来的に地元企業や金融機関、学校などにも連携を広げたい考えだ。