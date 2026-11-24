アストンマーティンが、新たなモータースポーツの領域へ挑む。同社のモータースポーツ部門であるアストンマーティン・レーシングは、2027年のダカール・ラリーへの参戦を発表したのだ。ル・マン24時間レースやF1など、これまでサーキットを主戦場としてきたブランドにとって、国際的なラリーレイド競技への本格参戦は今回が初めてとなる。

【画像】アストンマーティン・レーシングがダカール・ラリーへ初参戦（写真6点）

ダカール・ラリーの2027年大会はポルトガルをスタートし、モロッコのマラケシュを目指す全12ステージで争われ、広大なサハラ砂漠を含む過酷な地形が待ち受ける。長距離の走破性能はもちろん、信頼性や耐久性、さらにドライバーとコ・ドライバーの精神力までが試される究極の耐久競技だ。

その舞台にアストンマーティンは3台体制で参戦する。ドライバーのラインアップも豪華だ。F1世界王者に2度輝いたフェルナンド・アロンソ、WRCで9度のチャンピオンとなったセバスチャン・ローブ、そして現FIA世界ラリーレイド選手権王者のルーカス・モラエスという、異なるカテゴリーで頂点を極めた3人の名手がステアリングを握る。

なかでも注目はアロンソだろう。2020年にダカールへ初挑戦した経験を持つスペイン人ドライバーは、F1現役ドライバーとして戦いながら再び砂漠へ挑む。ル・マン24時間、デイトナ24時間、インディアナポリス500など数々の名レースに挑戦してきたアロンソにとっても、ダカールは特別な意味を持つ舞台であり続けている。

その挑戦の中心に据えられるのが、「Dreadnought（ドレッドノート）」と名付けられた特別なマシンだ。

今回のプロジェクトで主役となるDreadnoughtは、元々はアストンマーティンがデジタル空間向けに構想した軍用仕様車両というユニークなバックグラウンドを持つ。ゲーム『Call of Duty: Modern Warfare 4』向けに生み出された架空のコンセプトマシンが現実世界の競技車両へと発展した。

「Dreadnought」という名称も印象的だ。英語では「恐れを知らない者」を意味し、英国海軍史上の革命的戦艦として知られるHMSドレッドノートの名称としても有名である。アストンマーティンはこの名を、あらゆる地形や困難を克服する恐れ知らずのマシンと位置付けたのだろう。

開発パートナーを務めるのは英国の名門モータースポーツ企業プロドライブだ。今回のダカール参戦では、車両の設計から製造、レース運営までをプロドライブが担当する。ラリーや耐久レース、ラリーレイド競技で培ったノウハウと、アストンマーティンのブランド力や技術力を融合させることで上位進出を狙える体制を整えた。

サーキットでのスピードを追求してきたブランドが、今度は荒野での生存性能と耐久力を競う。Dreadnoughtの名前に込められた精神こそが、アストンマーティンが2027年ダカール・ラリーで示そうとしているメッセージなのかもしれない。サハラ砂漠を舞台に繰り広げられる新たな挑戦は、同社のモータースポーツ史において大きな転換点となりそうだ。