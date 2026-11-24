モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を展開するINFORICHが、「INFORICH CONFERENCE 2026」を開催。

世界11の国と地域へ広がったCHARGESPOTは、MBOを経てこの先どこへ向かうのか。世界展開の加速から新たなサービスまで、「充電」の先を見据えた成長戦略が明かされた。

「日本でうまくいくはずがない」の声を跳ね除け、世界へ展開！

(INFORICH代表取締役 兼 執行役員 Group CEOの秋山広宣さん)

冒頭に登壇した代表取締役の秋山広宣さんは、サービスを開始した2018年当時を振り返り、「日本でうまくいくはずがないと、本当にいろいろな方から言われました」とコメント。しかし、それから約8年で国内6万4,590台、世界11の国と地域で9万8,000台にまで拡大させた(2026年10月時点)。

「CHARGESPOTという軸は変えない。そのうえで、INFORICHはこの先まだまだ進化するし、まだ広がる。その意思を『CHARGE BEYOND』という言葉に込めています」

秋山さんが強調するのは、CHARGESPOTが展開する充電サービスのさらなる拡充だ。

「モバイルバッテリーの1台1台がネットワークでつながっていて、遠隔で管理し、アプリと連動しています。日本で借りて香港で返す、香港で借りてタイで返すこともできる。ロケーションと、我々が培ってきたテクノロジーを掛け合わせることで、充電だけでは終わらない価値が生まれると考えています」

国内では今年10月時点で設置台数が6万4,590台に達し、月間レンタル数は約320万回、月間アクティブユーザー数は156万人となった。さらなる設置拡大に向け、日本ケンタッキー・フライド・チキンの店舗への3カ月間のテスト導入と、小田急電鉄の全70駅への設置を発表。小田急の駅では2027年3月までに設置を完了する予定だ。

「小田急さんとは7年間ずっと諦めずにお話をしてきました。我々のチームもしぶといので(笑)、この取り組みが実現して本当にうれしく思います」と秋山さんは言う。

また、設置場所のニーズに合わせて「スマホ充電」「Wi-Fi」「PC急速充電」を組み合わせられる新たな「テーラーモデル」も発表。カフェやコワーキングスペース、商業施設など、それぞれの場所に適した充電・通信環境を提供していく。

海外では、ロンドン、ミラノ、ローマに続き、今年7月からニューヨークでの展開を開始。コロンビア大学への設置に加え、同大学が保有する病院を含む約200の施設への導入も決定した。

さらに、約5年ぶりとなる「Pokémon GO」とのコラボレーションも発表。世界9カ国・地域のCHARGESPOT設置スポットのうち3万カ所が、ゲーム内のポケストップやジムとなり、順次登場する。

(INFORICH執行役員 Group COOの角田耕一さん(右))

事業のグローバル化に伴い、組織体制も強化している。執行役員 Group COOの角田耕一さんは、11カ国・地域に広がる事業を効率的に運営するため、各国・地域の部門間の連携や情報共有を強化していると説明した。

MBOで「第二創業期」へ、2030年には国内事業を現在の2.5〜3倍に

(ベインキャピタル・ジャパン パートナー/日本プライベート・エクイティ共同責任者 西 直史さん(右))

続いて、ベインキャピタルの西直史さんと秋山さんがトークセッションを実施。MBOに踏み切った背景について、秋山さんは「僕たちは毎年30％の成長を続けてきました。なんですけれども、なかなか株価がついてこない」と説明する。

「チームのみんなが本当に頑張ってくれているので、僕としては苦しいんですね。社内の士気が変わっていくのも嫌でしたし、先行投資が必要なビジネスなので、海外展開を発表するたびに株価が下がるのも申し訳ないと思っていました」

一方、西さんは、成長を続けながらも株価が伸び悩む企業を非公開化し、再成長を目指すことに投資機会を見いだしたという。INFORICHについては「経営陣の熱意がすごい。言葉を選ばずに言えば、賢さというかスマートさもある。きちんと戦略的に物事を考えながら、熱意を持って進めていると思います」と評価。「ビジネスモデルも非常に面白いし、アジアやアメリカ、ヨーロッパを含めてお手伝いできる絶好の機会だと思いました」と振り返った。

今後の成長について、西さんは国内と海外の2つをポイントに挙げる。

「日本でもまだまだ伸びると信じています。設置すれば利便性が高まり、さらに設置しやすくなる。お客様や設置先の皆様に便利を提供しながら、会社としても成長していく好循環を作っていきたい」

そのうえで、2030年には国内事業を現在の2.5〜3倍に成長させることに期待を寄せた。

「重大な発火事故ゼロ」を支える3つの安全設計

(INFORICH執行役員 Group CPO 広瀬卓哉さん)

執行役員 Group CPOの広瀬卓哉さんは、CHARGESPOTの安全性と品質管理について説明した。国内累計レンタル回数が1億回を突破したCHARGESPOTは、サービス開始以来、「重大な発火事故0件」を維持している。

「1億回という利用実績は、それだけ多くの方の手にバッテリーをお渡しできたということでもあります。私たちは、その1つ1つへの責任を8年間ずっと背負ってきました」

安全を支えるのは、「作る安全」「見守る安全」「駆けつける安全」の3つ。高品質なセルの採用や各国の安全規格への準拠に加え、全国のバッテリーを24時間365日リアルタイムで監視し、劣化の兆候があれば自動でロックする。さらに、全国約2万5,000人のワーカーネットワークを通じて、異常を検知したバッテリーを回収する体制も整えている。

「どれか1つだけでは安全は守れません。この3つがそろって初めて、8年間重大な発火事故ゼロという実績が成り立っています」と広瀬さんは説明する。さらに「我々はシェアリングサービスだからこそ、劣化したバッテリーを市場に出さずに管理ができます」とCHARGESPOTならではの強みも語った。

バッテリーだけで終わらない、CHARGESPOTが「街の便利」の入り口へ

(INFORICH 執行役員 Head of Global New Businessの梶桃郎さん)

最後に、Head of Global New Businessの梶桃郎さんが新規事業の構想を紹介した。梶さんが着目するのは、CHARGESPOTが持つ国内約6万カ所の設置場所と、ユーザーが利用するアプリ。この2つを生かした取り組みの一つが「ShareSPOT(シェアスポット)」構想だ。

CHARGESPOTの設置場所を、バッテリーを借りるだけの場所から「街の便利が集まる場所」へと広げ、荷物預かりやレンタルスペースなど、さまざまなサービスとの連携を目指す。

また、サービスの設置やバッテリーの点検を担う人手を確保するため、スキマ時間に働きたい人と仕事をつなぐ「SPOTJOBS(スポットジョブズ)」も展開。今後は自社サービスだけでなく、外部の店舗などにも仕組みを広げる予定だ。

広告事業では、街中のサイネージとアプリを連携。ファンが好きなアーティストの応援広告を出せる「CheerSPOT(チアスポット)」は日本だけでなく、台湾、香港、タイでも展開している。

さらに「CHARGESPOTがSHOPになる」という新構想も発表した。バッテリーを借りる・返すだけの場所から、商品やエンタメ体験を購入できる無人リテールの場へと広げていく。第一弾として、トレーディングカードを販売する予定だ。

梶さんは「私たちが広げたいのは『街でできること』です。バッテリーの充電からその先へ。街に便利を、人に仕事を、そして毎日に出かける楽しみを届けたい。それが私たちの考える『CHARGE BEYOND』です」と締めくくった。

カンファレンスの最後には、スペシャルゲストとしてアイドルグループ・Jams Collectionが登場。トークセッションに加え、「シンデレラマインド」「青いペディキュア」の2曲を披露し、会場を盛り上げた。