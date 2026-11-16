アイドルグループ・Jams Collection(ジャムズコレクション)が16日、東京・八重洲で開催された「INFORICH CONFERENCE」にスペシャルゲストとして登場した。同イベントは、モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT(チャージスポット)」を展開するINFORICH(インフォリッチ)が開催したもの。メンバー7人が登壇し、ChargeSPOTとのコラボ企画や、グループの今後の目標について語った。

Jams Collection

ファンが好きな場所にJams Collectionの応援広告を放映

会場ではまず、ChargeSPOTとのコラボ企画「日本全国をジャムズでジャック!!」について紹介。全国のChargeSPOTに設置されたデジタルサイネージを通じて、ファンが好きな場所や期間、画面サイズを選び、Jams Collectionの応援広告を放映できるという企画だ。

この日のステージには、小此木流花、水瀬さらら、津代美月、峰島こまき、保科凜、北乃咲久、花坂環の7人が登壇。ChargeSPOTの利用について聞かれると、峰島は「趣味がガチャガチャ巡りで、どこを歩いていてもガチャガチャを探すので、携帯をすごく使うんです。充電がすぐなくなっちゃうので、コンビニに入ってChargeSPOTを借りています」と日頃の使い方を紹介した。

小此木も「お家で充電するのをすぐ忘れちゃうんです。お出かけするたびにChargeSPOTを使っていると言っても過言じゃないくらい」と愛用ぶりを明かし、「こんな便利なのを作った人、すごすぎる。ありがとう！っていつも思っていました」と感謝を伝えた。

また、名古屋や福岡で実施されたサイネージジャックについて、北乃は「実際に自分たちの写真が映されている画面を見て、メンバーみんなうれしくて写真を撮っちゃいました」と振り返る。ファンが場所や画面の大きさまで選んで応援を形にできることについても、「私たちがいない場所でも応援してくださっていることが新鮮で、とってもうれしかったです」と笑顔を見せた。

同世代の女性にもグループを知ってほしい

水瀬は、今回の企画を通じて同世代の女性にもグループを知ってほしいと期待。「『めっちゃかわいい子いる!』って好きになってもらえたら」と話し、楽曲にも触れてもらうきっかけになればと語った。

さらに水瀬は、今後の目標については、2024年に開催した日本武道館での単独公演に言及。「まだ不完全燃焼な気持ちも残っているので、今ここにいる7人でもう一度あのステージに立ちたい」と意欲を見せた。その実現に向けて、現在開催中のZeppツアーを満員にしたいという思いも語り、7人でさらなる飛躍を目指す姿勢を示した。