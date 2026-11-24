レーシングカーの技術を公道へ

フェラーリは2026年11月21日、スペインのカタロニア・サーキットで開催されたフィナーリ・モンディアーリにおいて、新型296チャレンジ・ストラダーレとサーキット専用モデルの296チャレンジEvoを発表した。296チャレンジ・ストラダーレは、296 GTBをベースに、レーシングカーで培われた技術を惜しみなく投入した公道走行可能な高性能モデルである。

【画像】新型296チャレンジ・ストラダーレとサーキット専用モデルの296チャレンジEvoの外観とインテリア（写真22点）

同時に発表された296チャレンジEvoは、1993年に始まったワンメイクレース「フェラーリ・チャレンジ」の通算10代目となるモデルだ。初代348チャレンジに始まり、F355、360、F430、458、488の各チャレンジモデル、さらに458チャレンジEvoと488チャレンジEvoを経て、2024年に登場した296チャレンジに続く系譜に、新たな一台が加わった。

両車は同じプラットフォームを基に開発され、共通の技術思想を持つ。ただし、その目的は異なる。296チャレンジEvoがレースでの絶対的な性能を追求するのに対し、296チャレンジ・ストラダーレは、その技術を公道で味わえるよう仕立てられたモデルである。

ハイブリッドを廃したV6エンジン

296チャレンジ・ストラダーレの最大の特徴は、296 GTBや296スペチアーレが採用するプラグインハイブリッド機構を廃し、V6ツインターボエンジンのみで後輪を駆動する構成としたことだ。電動モーターによるパワーの上積みではなく、軽量化とエンジン本来の応答性を優先した。

ミドに搭載されるのは、ドライサンプ式2992ccV型6気筒ツインターボ。最高出力は670PS/8000rpmで、最大トルクは740Nmを発生する。296チャレンジで培われた技術を取り入れ、過給圧や可変バルブ機構の最適化によって、低回転域でのレスポンス向上とターボラグの低減を実現している。

エンジンの過渡応答も大幅に改善され、過渡状態でのトルクは296 GTBに対して32％以上向上した。8速DCTには専用の制御が与えられ、高負荷・高回転域では約170ミリ秒での変速を実現する。低・中回転域ではSF90 XXストラダーレ由来の制御を採用し、扱いやすさと鋭い変速フィールを両立させた。

最高出力だけを見れば、ハイブリッドシステムを備える296スペチアーレの880PSには及ばない。しかし、このモデルが目指したのは単純なパワー競争ではない。電動モーターとバッテリーを取り去ることで、296 GTBに対して140kgの軽量化を実現。乾燥重量は1330kgとなり、パワーウェイトレシオは1.98kg/PSに達する。

その成果は加速性能にも表れている。0–100km/h加速は2.8秒を記録し、296GTBより0.1秒早く、296スペチアーレと同等の加速を実現した。さらに、フェラーリのテストコースであるフィオラノでは1分18秒000を記録し、296GTBを3秒、296スペチアーレを1秒上回った。最高出力では210PSの差がありながら、軽量化や空力性能、シャシーの最適化によって、サーキットではむしろ速さを見せている。

走行性能だけでなく、V6特有のサウンドにも手が加えられている。新設計のエグゾーストシステムは大径の2本出しテールパイプを備え、排気抵抗を低減するとともに音響特性を最適化。最高8500rpmまで回るエンジンの音色を、より直接的に楽しめるよう仕立てられた。

エアロダイナミクスとシャシーの進化

空力性能も大幅に高められた。外観でまず目を引くのが、大型の固定式リアウイングだ。フロントスプリッター、サイドウイング、フリック、アンダーボディなどを一体として設計し、それらを組み合わせることで、250km/h走行時には617kgのダウンフォースを発生する。これは296 GTBに対して72％の増加となる。

シャシーにも専用のセッティングが施された。スプリングレートとサスペンションジオメトリーを見直し、セミアクティブダンパーの制御を最適化。296 GTBに対してロール量を68％削減し、横方向の最大性能は7％、安定性は34％向上したという。

タイヤには専用開発のピレリPゼロRと、サーキット走行を重視したPゼロ・トロフェオRSを用意。ブレーキにはフロント398mm、リア380mmのカーボンセラミックディスクを採用する。さらに、制御システムにはABS Evoと6Dセンサーを組み合わせ、さまざまな路面条件で制動性能を引き出せるようにした。

一方、サーキット専用の296チャレンジEvoでは、空力性能と電子制御の進化に重点が置かれた。従来の296チャレンジに対して最大ダウンフォースを12％高めたほか、標準のハイ・ダウンフォース仕様に加え、空気抵抗を抑えるロー・ドラッグ仕様を設定。サーキットの特性に応じて空力バランスを調整できるようにした。フロントスプリッターやリアウイング、アンダーボディなどにも改良が加えられている。

電子制御では、トラクションコントロールはTC1とTC2の2系統に分かれ、それぞれ5段階の調整が可能。ABSにも4段階の設定が用意され、ドライバーは路面状況や走行スタイルに応じて車両の特性を細かく調整できる。こうした改良により、ムジェロでは従来の296チャレンジに対して0.8秒のラップタイム短縮を実現したという。

室内やホイールにも徹底した軽量化

296チャレンジ・ストラダーレのインテリアは296 GTBの基本レイアウトを踏襲しながら、軽量化と操作性を重視した構成となっている。不要な装飾を減らし、カーボンファイバー製パーツやアルカンターラを採用。センターコンソール下部の不要な部品を取り除くなど、室内でも重量削減が図られている。

オプションには、標準仕様に対して約25％の軽量化を実現するカーボンファイバー製レーシングシートを設定。さらに、カーボンファイバー製ホイールの採用によって、鋳造ホイールに対して約11.9kgの軽量化が可能となる。これらは車両重量だけでなく、運動性能にも影響する装備として注目される。

公道で楽しめるレーシングテクノロジー

296チャレンジ・ストラダーレが興味深いのは、ハイブリッドシステムを取り去りながら、296 GTBを大きく上回る走行性能を実現した点にある。最高出力の数値に頼るのではなく、エンジンの応答性や車体の軽量化、空力性能を総合的に磨き上げることで、296スペチアーレをも上回るラップタイムを記録した。

しかし、このモデルの魅力はサーキットでの速さだけではない。電動モーターを介さず、V6エンジンの応答やサウンドを味わいながら、ドライバー自身が車両を操る。その体験を現代の技術によって実現し、しかも公道で楽しめるようにしたところに、296チャレンジ・ストラダーレならではの価値がある。

文：西原和希 Words: Kazuki NISHIHARA