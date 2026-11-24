ディーアップのネイルブランド「TONE DROP(トーンドロップ)」は11月27日から、冬の新色4色を一部のバラエティショップと公式オンラインショップで発売する。

TONE DROP(トーンドロップ)

冬のきらめきを楽しめる新色4色

今回登場するのは、レッド・ホワイト・ピンク・ブラウンをベースに、それぞれ大きさの異なるラメを組み合わせた4色。ホリデーシーズンやバレンタインなど、冬のさまざまなシーンを華やかに彩るカラーをそろえた。どの角度から見ても輝くラメが、上品で洗練された指先を演出する。冬のおしゃれを楽しみたいときや、自分へのご褒美にもぴったりのネイルとなっている。

TONE DROP(トーンドロップ)

カラーは、繊細なラメが華やかさを引き立てる艶めきレッドの「077 True Love」、真珠のようなきらめきとツヤ感が特徴のパールホワイト「078 Antique Pearl」、大粒ラメが多幸感を演出する愛されピンク「079 Wish of Joy」、ゴールドラメが輝くエレガントブラウン「080 Espresso」の4種類。

新色情報

取り扱い店舗は、PLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ＆トルペ、ディーアップ公式オンラインショップ。一部のバラエティショップは限定店舗での販売となり、取り扱い状況は各店舗によって異なる。