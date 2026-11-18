三井不動産は11月17日、日本橋室町三井タワーのオフィスフロアに新設したアトリエ、そこに常駐するアーティスト、および制作途中の木彫作品をメディアに紹介した。同社では現在、オフィスの一角をアーティストに創作拠点として提供するWORK WITH ARTISTの取り組みを進めている。

WORK WITH ARTISTとは？

日本橋室町のビジネス街に建つ超高層ビル。その上層階に入る三井不動産のオフィスを訪ねると、会議室をリフォームして作られたアトリエの中で若き彫刻家がノミをふるい、作品の仕上げに取り掛かっていた。コツン、コツンと木を削る静かな音が社内に響く。辺りには、クスノキの良い香りが立ち込めている。

制作途中の作品

WORK WITH ARTISTとは、アーティストが社内にアトリエを構え、ワーカーと日常的に交流しながら作品を制作する試み。アーティストの募集・選定はNOMALおよび同社が運営するNOMAL ART COMPANYが行っている。今秋には、常駐アーティストとして今里亮介氏が迎えられた。同氏は東京藝術大学大学院に在学中の彫刻家で、伝統技法に裏打ちされた確かな木彫技術が高く評価されている。

彫刻家の今里亮介氏

いまオフィスのアトリエで制作しているのは、孔雀をモチーフにした木彫作品。三井不動産の社員が「自分たちの組織のあり方」を議論し、オブジェという形に落とし込んだシンボルアートだという。

今里氏は「普段なら、作品が完成してから皆さんにお見せします。でもWORK WITH ARTISTでは、制作のプロセスから皆さんに見てもらいます。そこで、変わりゆくフォルムを楽しんでもらえるように、また木彫自体にも興味を持ってもらえるように、工夫して作業を進めています。社員の方に常に見られていることで、独りよがりな作品にならず、客観的な視点を保てるメリットも感じています」と話す。作品は12月末には完成し、11階のオフィス専有部入口に設置される予定だ。

すでにアートを飾る台座が設置されている

WORK WITH ARTISTは、三井不動産の社員にどのような効果をもたらすのだろうか?

同社 ビルディング本部の三谷有里恵氏は「アーティストとワーカーが『共に働き、互いに刺激し合う』環境をつくることで、3つの効果が期待できます」とする。それは、正解のない問いに向き合う・直感と論理を行き来する思考法が浸透することによる「思考の拡張」、自分の意見が否定されない場所が作られることによる「心理的安全性の醸成」、そしてアーティストの制作プロセスを間近に見ることで生まれる「創造性の発見」だ。三井不動産では、本取り組みを通じて得た知見を本業にも活かしていきたいとしている。

では、WORK WITH ARTISTがアーティストにもたらすメリットとは？

NOMAL ART COMPANY代表の平山美聡氏は「大型作品を制作できる広いアトリエを都心に構えられること」と、「 企業との接点を持てること」を挙げる。

「いま、日本のアートの売上の7割はギャラリー経由です。アーティストが活動する上で、頼れる存在がギャラリーしかいない、というのが問題になっています。アトリエの保有、企業との接点、この2点によりアーティストが抱える課題が一時的にせよ解決するのであれば、その後のキャリアにも良い影響を及ぼすのではないか、と考えています」と平山氏。

三井不動産 ビルディング本部 業務推進室 業務推進グループの三谷有里恵氏（左）、NOMAL ART COMPANY代表の平山美聡氏（右）

この日、オフィスでは今里氏が講師を務めるワークショップも開催された。部署の垣根を超えて集まった、若手から部長クラスまでの新旧社員たちがチャレンジしたのは、木彫作品の制作。まずは仕上がりのイメージを紙にスケッチして、次に粘土で形をつくり、最後に木を彫り始める、その工程を追体験した。社員のひとりは「こちらのアトリエの横を通るたびに『いつか私も木彫りしてみたい』と思っていたんです」と笑顔で話す。

ワークショップの様子

「アートに正解はありません。自分の思った解釈、それが正解です。今日は『三井不動産の形』というテーマで作品を作っていますが、完成する作品はきっと人それぞれでしょう。そんな自由さが、アートの楽しさだと感じています」と担当者。普段の業務では数字に追われ、正解を追い求めている社員たち。だからこそ、アートの魅力に心を惹かれる部分があるのかも知れない。

彫刻刀の使い方をレクチャーする今里氏