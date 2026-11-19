三井不動産ロジスティクスパーク(MFLP)船橋は10月31日、地域交流イベント「MFLP船橋プレミアムフェスタ2026」を開催した。ふなっしーや高橋大輔さんがスペシャルステージを行ったほか、ハロウィン当日の開催ということもあり、会場には仮装姿の子どもたちも集まった。

ハロウィンがテーマとなったMFLP船橋プレミアムフェスタ2026

千葉県船橋市にある、三井不動産の物流施設とその付帯施設「三井不動産ロジスティクスパーク(以下、MFLP)船橋」。物流施設「MFLP船橋Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」のほか、約20,000平米の緑地空間を誇る「MFLP船橋・&PARK」や、地域住民も利用可能な保育施設、三井不動産アイスパーク船橋などが併設されており、地域の人々も楽しめる物流施設として親しまれている。

そんなMFLP船橋が2022年より毎年開催しているのが「MFLP船橋プレミアムフェスタ」だ。子どもから高齢者まで幅広い世代が訪れる同施設の一大イベントで、5回目となる今年は約4,800人が来場した。

MFLP船橋プレミアムフェスタ2026の開場を待つ行列

2026年度の開催日は10月31日。ちょうどハロウィン当日ということもあり、今年のテーマは「南船橋に、魔法がかかる。遊んでめぐって、ハッピーハロウィン！」。スタッフに合い言葉を唱えるとお菓子がもらえる「トリック・オア・トリート」イベントや、「謎解きスタンプラリー」も行われた。会場には、お化けや魔女などに扮した子どもたちの姿もあり、訪れた人も思わず笑顔を浮かべていた。

大抽選会の抽選券ももらえる謎解きスタンプラリー

さまざまな企業がプレミアムフェスタに出展

会場内には、物流施設を利用する企業が出店する「マルシェ」、物流施設ならではの資材を用いた「つくってあそぼ！キッズクラフトスタジオ」、周辺施設がモノづくり体験を提供する「わくわく体験ブース」、多数のキッチンカーがおいしいフード＆ドリンクを提供する「フードコーナー」など、見どころが盛りだくさん。

入り口付近のヤマザキYショップではパンのセールが行われ、船橋競馬場(よみうりランド)からはふあふあ遊具やマスコットキャラ「キャロッタ」が出張。地元・船橋市もアンテナショップを出していた。大抽選会会場は、時間によって多くの人が並んでいた。

MFLP船橋や船橋市にちなむ各施設がブースを出展していた

普段見られない物流倉庫内を見学できるバスツアー

物流施設ならではのイベントとして、毎年開場後に予約が殺到するのが「MFLP船橋バスツアー」だ。普段トラックが通るルートをバスで回り、地上8階建て、延床面積約20万平方メートルの物流施設内を見学することができる。大型トラックサイズに最適化された通路は、さながら巨人の道のようだ。

このほか、「MFLP船橋 倉庫見学ツアー」も人気。今年は「＆mall/ロジスティード東日本」「ジュピターショップチャンネル」「万達旅運」がツアーを行い、希望者が朝から列を形成していた。また、イベント中は「MFLP船橋Ⅲ」の一部も開放され、最新のロジテラスを自由に見学できる。ルートの途中では南船橋一帯を見渡す眺望も楽しむことが可能だ。

登坂絵莉、岩渕真奈が子どもたちとスポーツチャレンジ

スペシャルステージプログラムでは、「千葉ジェッツふなばし フライトクルーチアリーダーズ STARJETS」によるパフォーマンスや、千葉県船橋市の和太鼓サークル「和狼太鼓」のほか、地域の小学校やダンススタジオによるパフォーマンスが行われた。

また今回、スポーツを通じて人生を豊かにすることを目指す一般社団法人「スマイルコンパス」から、リオデジャネイロ五輪女子レスリング金メダリストの登坂絵莉さん、元サッカー女子日本代表の岩渕真奈さんが参加。競技を始めたきっかけやスポーツを通した経験、スマイルコンパスでの活動内容などを語った。

スマイルコンパスの登坂絵莉さんと岩渕真奈さん

スペシャルステージを終えた二人は、スポーツチャレンジコーナーで「3ステップ・スポーツチャレンジ」を実施。晴天の下、レスリングやサッカーで小・中学生と交流した。

登坂絵莉さんとのレスリング体験

高橋大輔が手取り足取り教えるスケート教室

続いて、プロフィギュアスケーターの高橋大輔さんが登壇し、近況を報告。毎年「MFLP船橋プレミアムフェスタ」に参加しており、この機会を心待ちにしているファンも多かったようだ。

高橋さんは競技生活で得た経験を振り返りながら、アイスダンスへの転向で知ったフィギュアスケートの奥深さ、本番前の過ごし方、緊張との付き合い方などを語った後、夢に向かって頑張る子どもたちに、特に大切にしてほしいことを次のように語った。

「僕も忘れがちになるんですけれど、やっぱり人の意見を聞く。聞いたうえで、選択して使わないのはOKだと思うんですけど、まったく聞かないのは絶対なし。“人の意見”は自分が映し出しているものだと思うので、“一応、聞く(笑)”ことを心がけていると、自分の成長に繋がると思います」(高橋さん)

高橋大輔さんのトークショー

スペシャルステージを終えた高橋さんは三井不動産アイスパークに移動し、初心者の小中学生を対象にスケート教室を開催。まだ氷の上に立てない子も多くいる中、ときに手を取って、ときに支えながら、笑顔でスケートの楽しさを伝えていた。

子どもたちにスケートの楽しさを伝える高橋大輔さん

ふなっしーのパフォーマンスに会場は大興奮!!

スペシャルステージのなかでも非常に熱量が高かったのが「ふなっしーファミリーがやってくる」だ。ふなっしーの地元・船橋ということもあり、会場前からファンが長蛇の列を成し、ステージ周辺には席を確保する人たちで溢れていた。

会場に姿を現した「ふなっしー」「ふにゃっしー」「ふなごろー」「ブッシャア・アズナブル」は、ファンとハイタッチをしながらステージに。お馴染みのハイテンショントークを繰り広げながら、ハロウィンや船橋に由来するクイズや来場者の質問に答え、会場を盛り上げた。

ファンに熱烈な歓迎を受けるふなっしーファミリー

ふなっしーファミリーの講演は二回行われたが、どちらの回もファンは名残惜しそうにふなっしーファミリーが帰って行く姿を見送っていた。