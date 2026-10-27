IBJ結婚みらい研究所は2026年10月26日、「結婚相手に求める優先度調査」の結果を発表した。本調査は2026年10月8日～10月15日、婚活中の男女2,888人を対象に、インターネット調査により行われた。

結婚相手に求める優先度調査

結婚相手に求める要素1位は「人柄・性格」で85.3%

結婚相手を選ぶ際に重視する要素を尋ねたところ、1位は「人柄・性格」(85.3%)となり、2位以下を大きく引き離した。2位は「価値観」(54.8%)、3位は「容姿・見た目」(50.8%)と続いた。

男女別では、「経済力・年収」を重視する割合に最も大きな差が見られた。女性は57.0%だったのに対し、男性は7.3%で、49.7ポイントの開きがあった。一方、女性が最も重視する要素も「人柄・性格」(81.5%)であり、男女ともに内面を重視する傾向が見られた。

結婚相手を選ぶ際に重視する要素

年代別では、全体的に「人柄・性格」を重視する割合が年代とともに上昇し、「経済力・年収」は低下した。

「容姿・見た目」を重視する割合は20代が45.9%で最も低く、40代の52.3%と比べて6.4ポイント低かった。SNSの普及などに伴い、若年層の外見重視が話題になることもあるが、今回の調査では「若い世代ほど見た目を重視する」というイメージとは異なる傾向が示された。

婚活では年収や年齢などのプロフィール上の条件が注目されがちだが、実際には男女ともに内面や人柄を重視していることがうかがえる。

年代別 結婚相手を選ぶ際に重視する要素

結婚の決め手は「自然体でいられること」が約78%

条件が理想と異なっていても「結婚したい」と思える決め手を尋ねたところ、男女ともに「一緒にいて自然体でいられること」が約78%で最多となった。また、「自分を大切にしてくれる」という項目では、女性が74.5%だったのに対し、男性は45.9%となり、28.6ポイントの差が見られた。女性は、相手から大切にされているという実感をより強く求める傾向がある。

年齢や年収など、事前に確認できる条件が理想と異なっていても、結婚を決める理由には、実際に会って感じる居心地の良さや、自分らしくいられる安心感が大きく関わっているようだ。

結婚相手として難しいと感じる理由1位は「会話が噛み合わない」

条件が良くても結婚相手として「難しい」と感じる理由では、男女ともに「会話が噛み合わない」が1位となった。割合は男性が69.3%、女性が83.5%だった。回答項目の平均選択数は、男性が3.48個、女性が4.94個となり、女性は男性の約1.4倍の項目を挙げた。女性のほうが交際や結婚に至るまでに、相手に対するNG基準を多く持つ傾向がうかがえる。

男女差が特に大きかったのは「清潔感がない」だった。女性は77.3%だったのに対し、男性は31.3%にとどまり、46.0ポイントの差が生じた。男性が重視する「容姿・見た目」は好みのタイプを指すことが多い一方、女性が求める「清潔感」は身だしなみやマナーなど、関係を築くうえでの基本的な条件を指していると考えられる。

プロフィール上の条件にとらわれすぎず、丁寧なコミュニケーションや身だしなみといった基本的な対人マナーを大切にすることが、良好な関係を築くうえで重要になりそうだ。

結婚相手選びは「条件」より「フィーリング」を重視

最終的に結婚相手を決める際、「条件」と「フィーリング」のどちらが重要かを尋ねたところ、「フィーリング」(15.9%)と「どちらかといえばフィーリング」(60.8%)を合わせ、76.7%がフィーリングを重視すると回答した。一方、「条件」を重視する人は、「条件」と「どちらかといえば条件」を合わせて23.2%だった。

年代別では、条件を重視する人の割合が最も高かったのは20代で27.5%。30代以上は21.9～23.6%の範囲で推移し、20代はほかの年代と比べて条件を重視する割合が高かった。

婚活では、検索画面やプロフィールを通じて年齢・年収・職業などの数値化できる条件で相手を絞り込むことがある。しかし、今回の調査では、最終的な決断において、会話や居心地、清潔感など、実際に会ってみなければわからない相性が重要になっていることが示された。