アルペンは11月20日より、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション「CASUAL RUN CLUB PACK(カジュアル ラン クラブ パック)」第6弾を、全国のスポーツデポ・アルペンの対象店舗および公式オンラインストアにて販売する。

アルペン「CASUAL RUN CLUB PACK」

第6弾となる本コレクションは、グリッターやリフレクターを施した、「キラリと光る。」特別なデザイン。「弾む(PEGASUS)」「柔らか(VOMERO)」「ブレない(STRUCTURE)」の3種類のクッショニングから、ランナーの求めるクッショニングを選ぶことが出来る。

展開モデルは以下のとおり。

ペガサス42

優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支えるモデル。サイズは24cm～28cm(0.5㎝刻み)、29 cm、30 cmで、価格は1万8,700円。

アルペン「CASUAL RUN CLUB PACK」ペガサス42

ボメロ18

2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供。サイズは24cm～28cm(0.5㎝刻み)、29 cm、30 cmで、価格は1万8,700円。

アルペン「CASUAL RUN CLUB PACK」ボメロ18

ボメロプラス

フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした快適な履き心地を発揮する。サイズは24cm～28cm(0.5㎝刻み)、29 cm、30 cmで、価格は2万4,200円。

アルペン「CASUAL RUN CLUB PACK」ボメロプラス

ストラクチャー 26

サポート性に優れたクッショニングで、安定感のある履き心地を追求。サイズは25cm～28cm(0.5㎝刻み)、29 cm、30 cmで、価格は1万8,700円。