ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、ON CLOUD MONSTER。

オン On POST ARCHIVE FACTION スニーカー

近年、街中で見かける機会の増えた「On」。その成り立ちは、スイスの一人のアスリートからでした。

元トライアスロンの選手にして、デュアスロン(トライアスロンのスイムをランに変更した競技)の世界王者 オリヴィエ・ベルンハルド氏が引退後、2010年にキャスパー・コペッティ氏デヴィット・アレマン氏と共に創業しました。

「かつてない高性能なシューズ」を目標に、試作品のアッパーに水まき用のホースを輪切りにしソールとして貼り付けたものをプロトタイプとし作成されたと言われています。

その後、完成した「On CLOUD」は名前の通り雲の上の走りの様な履き心地として、世界中のランナーやアスリートに評価されています。

Onの代名詞ともいえる穴の見えるソールは「クラウドテック」と呼ばれ、モデルごとに異なる履き心地はあるものの、すべてのモデルを通して衝撃の吸収と蹴り出す力を生む点が特徴です。

そんなクラウドテックは特許技術としても登録されており、他社には真似が出来ない特有の履き心地となっています。

オン On POST ARCHIVE FACTION スニーカー

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 45,000円

ブランド オン

品番型式 POST ARCHIVE FACTION

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ 29

実寸サイズ ソール長32.5cm、ソール幅11.5cm

在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO

詳細説明 ※付属情報について：表記または、写真に掲載のないものは付属しておりません。また、表記にないキズや汚れ等がある場合があります。リボンつきのシューキーパーは撮影用のため付属しません。

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

海外旅行客がわざわざ日本で購入する理由とは?

実は、国内だけでなく、海外からの旅行客もこぞって日本でOnを購入しています。その影響もあり品薄が続いています。

また、海外定価と比較して国内公式価格が安価に設定されていることも訪日客の購買理由の1つかもしれません。日本でOnを安価で購入できるのはひとえにOnJapanの企業努力が故だと思います。

人気が高く品薄のため、リユース品も併せて検索される方が多いブランドです。状態のいい品物も多く、定価に比べ安価に購入できることが多いのも嬉しいポイントです。

世界中のランナーやアスリートから支持される「On」。KOMEHYOでもお取り扱いがございますので、ぜひ一度お試しください。 (SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

Onの他の商品はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は販売店舗にお問い合わせください。