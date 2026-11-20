2026年11月20日、「ドライバー2027年1月号」が発売となりました。

ドライバーは、旬のクルマ情報を、詳しくわかりやすく、そして楽しくお届けする総合クルマ雑誌です。

【画像】最新号ドライバー2027年1月号をチラ読み！

■特別付録

誕生60周年記念

2027 トヨタ カローラ カレンダー

～派生のカローラ～

■毎日乗れるコンパクトスポーツ

トヨタ アクア GRスポーツ × ホンダ フィット RS × 日産 ノート オーラ ニスモ

スポーツカーは楽しい。でも、毎日の通勤や買い物を考えるとちょっとハードルが高い。そんな人に注目してほしいのが、ふだん使いしやすいコンパクトカーをベースに、走りを磨いたこの3台。それぞれ異なる個性を持つ「日常派スポーツカー」の実力を比べてみた。

■歴代最速の花冠

トヨタ GRMNカローラ

ニュルブルクリンクを安心して全開で走りきれることを目指し、それに値するものだけに許されたGRMN（GAZOO Racing tuned by Meister of Nürburgring）を冠するスペシャル。その真価は、東京ドイツ村にほど近い千葉の袖ヶ浦フォレストレースウェイでも存分に感じられるか？

■【総力特集】

悩めるって、幸せだ！

最新モデル「本気買い」2026-2027

-失敗しない愛車選び-

今度は限定車じゃないWRXも、復活のパジェロも、「欲しい！」と思ったときが買いどき。最高に幸せな瞬間が手に入れてからも続くよう、ユーザー目線でしっかりと魅力をお伝えします。

■単なる復活劇ではなく

伝統の6速MT「TY85」がついに！

スバル WRX STIスポーツR

新たに登場した3ペダル仕様のWRX。かつての限定車「STI スポーツ＃」との決定的な違いは、採用されたトランスミッションそのものにある。歴代WRXの魂とも言える伝統の6速MT「TY85」の復活――。なぜ、今あらためてこのユニットなのか？ その真価は、走り出した瞬間に明らかになった。

■待望のフラッグシップが発進！

よくぞここまで

三菱 パジェロ サーキット試乗

10月29日に正式発表となった新型パジェロ。発売は12月17日からだが、ひと足先に試乗の機会が飛び込んできた。舞台は千葉県にある袖ケ浦フォレストレースウェイ。ラダーフレームの本格クロスカントリーSUVでサーキット試乗とは……オンロードでの走りに相当な自信アリ？

■新型パジェロは王者ランクルを超えたか？

三菱 パジェロ × トヨタ ランドクルーザー250

一度はその名が途絶えたパジェロ。一方、長い歴史を重ね、今なお本格四駆の代名詞として存在感を放ち続けるランドクルーザー。対照的な道を歩んできた両車だが、パジェロの復活によって再び同じ土俵で比較されることになりそうだ。今回はランクル250を相手に、スペックや装備から新型パジェロの実力を読み解く。

■400万円以下のターボ、

お値段以上か、それなりか？

スバル フォレスター ツーリング × マツダ CX-5 L

歴代初のストロングハイブリッドを引っ下げ2025年4月に発売された現行フォレスター。販売は依然好調で、直近の販売比率はS:HEV搭載車が上位グレードの7割近くを占めている。一方、目下少数派となるターボにもっとも安価なグレードを追加した。ただ安いだけ？ そのバリューは。

■おっ！ と驚く すごい装備

思わず自慢したくなるような珍しい装備。実際に使う機会があるかは別として、ほかのクルマにはない機能が備わっていると、なんだかうれしくなるもの。そんな個性あふれる装備をご紹介。まずは「びっくり装備」が満載のLSから！

■強烈な個性……それだけで満足しない

フィアット グランデ パンダ

初代パンダを思わせるスクエアなフォルムに、遊び心あふれるデザインを融合した新型コンパクトSUV「グランデ パンダ」が個性派ぞろいのイタリア車に新たな風を吹き込む。愛きょうたっぷりのルックスだけでなく、マイルドハイブリッドを搭載し、実用性や環境性能にもこだわった一台だ。懐かしくも新しいその魅力を、じっくりと探ってみよう。

■気になる「コメリ」を使ってみた

最近、「YouTubeなどの動画サイトやSNSでバズっている“コメリ”の洗車系アイテムがどうも気になっている」と編集部で口にしたら、オレも！おれも！と盛り上がってしまった。じゃ、どーぞど〜ぞ。気になるアイテムをみんなで使ってみた。コメリの実力、見せてもらおうか。

■デビュー18年目で過去最高の販売台数

なぜ売れる？ デリカD:5の法則

通常、クルマは登場直後をピークに売れ行きが落ち込むものだ。しかし、2007年の登場から19年が経過したデリカD:5は、今なお販売台数をキープし続けている。一見すると無骨に思われがちなSUVミニバンが、なぜこれほどまでに売れ続けるのか。その謎に迫る。

■“走り心”を刺激する

スポーツチューン＆カスタムの世界

＠ワークスチューニンググループ合同試乗会2026

国内自動車メーカー直系、もしくはそれに準ずるモータースポーツ由来のブランドとして高い知名度を誇るTRD、MUGEN、ニスモ、STI。4社協同のワークスチューニンググループとして、多様なクルマ文化と走る楽しさを訴求している。その一環としてメディア向けに開催される試乗会で集められた自慢のマシンを紹介する！

■セダンを愛するすべての人たちに贈る

槇島ユズは売りたく“ない！”

三度の飯よりセダンが大好きな「朝戸」氏によるセダン偏愛系マンガ。デジタルマンガとして（東洋経済オンライン）読んだ人もおられるかと。読めばじんわり体にしみいるセダン愛。第3話は「E46 320iと直6の魔力」です！

このほか、「本気買い」のグレード選び“最適買い”もあり。スバル アセントやルノー キャプチャーの試乗、レクサスNXのプロトタイプ試乗インプレッションも注目です。スバルの開発戦略でみえる「すばるしき未来戦略」やGRカート、AOG里帰りミーティングなどイベントの取材レポート、トヨタ発のナビアプリ「モビリンク」も検証しています。好評連載中の「峠狩り」は福島県／真名子峠を狩ります。また、リストランテ中山の「名車デザインのレシピ」第6回は「カッコいい」という勘を信じる勇気がテーマ。最新大注目モデルから知的好奇心を満足させる（!?）実用ネタまでたくさん詰め込んでいます！

ドライバー2027年1月号は特別定価860円で発売中です。

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