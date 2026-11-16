A3は、総合プロデュースを手掛けるTVアニメ『わんぱく！刀剣乱舞』を、2027年1月6日21時54分よりTOKYO MXで放送開始すると発表した。

あわせて公式サイトをリニューアルし、アニメに登場する20振りの「わんぱく！刀剣男士」のシルエットを公開。公式Xでは11月16日から12月5日まで、1日1振りずつ登場キャラクターを発表する。

『わんぱく！刀剣乱舞』は、PCブラウザ・スマートフォン向けゲーム『刀剣乱舞ONLINE』に登場する刀剣男士を、サンリオがアレンジした“サンリオデザインプロデュース”による展開。今回が初のテレビアニメ化となる。

登場する20振りの「わんぱく！刀剣男士」を公開へ

公式サイトのリニューアルにあわせて、本作に登場する20振りの「わんぱく！刀剣男士」のシルエットを公開した。

また、公式Xでは2026年11月16日から12月5日まで、毎日12時に1振りずつ登場キャラクターを発表する。20日連続でキャラクター情報が解禁される予定となっている。

監督＆脚本によるスペシャルコメント

監督：きのしたがく コメント

「刀剣乱舞ファンが笑顔になれる作品」「まだ刀剣乱舞を知らない視聴者も楽しめる作品」の2点を、常に意識していました。

「わんぱく！刀剣乱舞」はチビキャラになるため、これまでファンが慣れ親しんできた8頭身の刀剣男士とはビジュアルが大きく異なります。

不安もありましたが、これまでとは違った刀剣乱舞の世界観をファンの皆さんに提案できるのではないか、お気に入りのキャラクターの新たな形での活躍を、歓迎していただけるのではないかと考えました。

私自身は刀剣新参者なのですが、刀剣乱舞の立ち上げから関わってきたニトロプラスの方々と、「それでは新しい視聴者は置いてけぼりになってしまう！」「この伏線は知らなくても問題なく見られる。でも、知っている人ならニヤける！」等、事あるごとに熱い議論を重ねました。

きっと、新参の方にも古参の方にも楽しんでいただける作品になったと思います。

「わんぱく！刀剣乱舞」は、観た人がほっこりと優しい気持ちになれる作品です。

是非ご覧ください。

脚本：戎リエコ コメント

本作は「新規の方はもちろん、これまで刀剣乱舞を続けてきたファンの方により楽しんでもらえる作品にしたい」と伺い、シナリオ制作が始まりました。執筆中はショートアニメの気軽に味わえる楽しさや面白さを失わないよう意識しつつ、随所で“刀剣乱舞を知っているとさらに楽しめる要素”を散りばめるべく腐心した記憶があります。

詳細はまだお話できませんが審神者のみなさまにはぜひそういった面でもご堪能いただければ幸いです。

また、今後明らかになりますが「わんぱく！刀剣男士」たちにはある約束事があり、それが本家の刀剣男士たちとは異なるため、いい意味で縛りがありました。この縛りの中でも彼らが活躍できるよう全力で取り組ませていただきましたのであわせてお楽しみいただければなによりです。

TVアニメ『わんぱく！刀剣乱舞』概要

タイトル：わんぱく！刀剣乱舞

放送開始日：2027年1月6日

放送局：TOKYO MX

放送日時：毎週水曜日21時54分～

配信：後日発表予定

イントロダクション

人々の笑顔を、はっぴーを守るべく今日も人知れず活動する「わんぱく！刀剣男士」。

いざ、出陣！！

スタッフ情報

監督：きのしたがく

脚本：戎リエコ

アニメーション制作：ファンワークス

きのしたがく氏は『すみっコぐらし ここがおちつくんです』などを手掛けた監督として知られ、脚本には戎リエコ氏を起用。

『映画 すみっコぐらし』シリーズなどで知られるファンワークスがアニメーション制作を担当する。

『わんぱく！刀剣乱舞』とは

『わんぱく！刀剣乱舞』は、『刀剣乱舞ONLINE』に登場する刀剣男士をサンリオがアレンジしたプロジェクトである。

アニメでは、人々の笑顔や“はっぴー”を守るため活動する「わんぱく！刀剣男士」たちの日常を描く。ショートアニメならではのテンポ感を生かした物語が展開される。

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