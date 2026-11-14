主人公たちが歩いた道、青春を過ごした場所、見つめた海や空。アニメの世界に浸っているとき、そんな心を揺さぶる美しい景色を目にして「こんなところで暮らしてみたい」と思ったことはありませんか。作品の舞台となった地域を訪れる「聖地巡礼」が一般化した現在、その土地の魅力に触れた人たちの「聖地移住」が広がりつつあります。

そこで今回は、実際に住んでみたいと思う「アニメの街」について、マイナビニュース会員221名人に聞いてみました。結果をランキング形式でご紹介します。

「住んでみたいアニメの街」ランキング

「住んでみたいアニメの街」をマイナビニュース会員221名に聞きました。

1位:神奈川県鎌倉市・藤沢市『スラムダンク』(12%)

2位:埼玉県春日部市『クレヨンしんちゃん』(8%)

3位:岐阜県飛騨市『君の名は。』(6.9%)

4位:静岡県静岡市清水区『ちびまる子ちゃん』(5.5%)

5位:神奈川県箱根町『新世紀エヴァンゲリオン』(5.1%)

5位:兵庫県西宮市『涼宮ハルヒの憂鬱』(5.1%)

7位:広島県福山市鞆の浦『崖の上のポニョ』(4.7%)

8位:茨城県大洗町『ガールズ&パンツァー』(4%)

9位:京都府京都市『けいおん!』(3.6%)

9位:山梨県身延町『ゆるキャン△』(3.6%)

9位:長野県上田市『サマーウォーズ』(3.6%)

1位:神奈川県鎌倉市・藤沢市『スラムダンク』(12%)

「住んでみたいアニメの街」の1位に選ばれたのは、1993年から1996年まで放送されたTVアニメ『スラムダンク』の神奈川県鎌倉市・藤沢市でした。井上雄彦の同名漫画を原作とした同作は、一目惚れをきっかけに湘北高校バスケットボール部に入部した赤髪不良少年の桜木花道が、個性的な仲間たちと共に全国制覇を目指す青春スポーツストーリー。2022年公開の完全新作映画『THE FIRST SLAM DUNK』が全世界で累計興行収入390億円を超える大ヒットを記録するなど、世代を超えて世界で愛され続ける不朽の名作です。

そんな同作の主な舞台であり、多くの聖地が集中するのが神奈川県の湘南エリア。特にアニメのオープニング映像に登場する江ノ島電鉄の鎌倉高校前駅は、踏切越しに海を臨む絶景も相まって大人気スポットとなっています。

アンケートでも、江ノ電や踏切のシーンが強く印象に残っており同作を選んだという人が多数見られました。実際に見に行ったという人から「素敵なところだった」という声も寄せられています。

ユーザーコメント

スラムダンクの雰囲気を感じてみたいので(40代女性)

アニメのオープニングで流れた踏切のシーンがずっと頭に残っているので、実物を見てみたい(40代男性)

あの踏み切りを見に行きました。素敵な所でした(40代女性)

海が近くて綺麗な景観のイメージがある(40代男性)

有名な場所であり、アニメの聖地の元祖(40代男性)

スラムダンクが大好きですが、鎌倉も同じくらい大好きだから(50代女性)

2位:埼玉県春日部市『クレヨンしんちゃん』(8%)

続いて2位は、1992年に放送をスタートした国民的アニメ『クレヨンしんちゃん』の埼玉県春日部市です。臼井儀人の同名漫画を原作とした同作は、嵐を呼ぶ5歳の幼稚園児・野原しんのすけとその家族が繰り広げる、笑いあり涙ありのドタバタな日常を描いたファミリーストーリー。個性的なキャラクターの人気はもちろん、『ヘンダーランドの大冒険』(1996年)や『嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』(2001年)をはじめとする名作映画の数々も人気の秘訣です。

そんな同作の舞台となっているのが、作中で野原一家が暮らしている埼玉県春日部市。市内には体験型アミューズメント施設「ゲーセン クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ ブリブリシネマスタジオ」があるほか、野原一家のモニュメントやデザインマンホールが市役所や公園に設置されています。

アンケートでは「楽しい日常が過ごせそう」「平和で楽しそうなイメージ」「環境が良さそう」など、アニメの印象が街のイメージに直結していることが分かるコメントが見られました。都心に行きやすい点も評価されたポイントなようです。

ユーザーコメント

親近感がある土地ですごく気になっているから(50代男性)

環境がよさそうだから(40代男性)

クレヨンしんちゃんの舞台でもあると同時に交通の便がいい場所で、ベットタウンなので利便性もよく住みやすいです(40代男性)

実際に住んでいたので愛着があるから(30代男性)

楽しい日常が過ごせる感じがするから(40代男性)

平和で楽しそうなイメージがあるから(50代男性)

3位:岐阜県飛騨市『君の名は。』(6.9%)

3位は、2016年に公開された新海誠監督によるアニメーション映画『君の名は。』の岐阜県飛騨市です。同作は、東京に暮らす少年・瀧と飛騨地方の田舎町で暮らす少女・三葉の身に起きた「入れ替わり」という現象と、ティアマト彗星の落下に関わる出来事を描いたオリジナルストーリー。圧倒的な映像美や音楽が話題となったのはもちろん、SNSでの口コミや聖地巡礼の投稿も後押しし、日本国内での興行収入が250億円を超えるなど記録的ヒットを遂げました。

そんな同作のモデル地が集中するのが、岐阜県飛騨市の飛騨古川エリア。瀧が三葉に会いに行くシーンで登場する飛騨古川駅や、何度も登場する「宮水神社」のモデルの1つとされる気多若宮神社など、映画の中で印象的だったスポットが数多く点在しています。

アンケートでは、作品に登場する景観や映像美に感動した人から「実際に見てみたい」や「感動して実際に聖地巡礼した」などの声が寄せられていました。

ユーザーコメント

映画を観て、あの絵と風景を感じてみたいと思う景色でした(50代男性)

風光明媚でいい雰囲気だから(40代男性)

感動して、実際に聖地巡礼したから(50代男性)

町がきれいで景色が美しい(50代男性)

4位:静岡県静岡市清水区『ちびまる子ちゃん』(5.5%)

4位は、1990年に放送をスタートした国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』の静岡県静岡市清水区でした。さくらももこによる同名漫画を原作とした同作は、小学生時代に経験した作者自身の実話やエピソードをもとに、主人公・まる子と家族、クラスメイトとの何気ない日常をユーモラスに描いたホームコメディ。2026年には原作の40周年を記念して、スタンプラリーやポップアップショップの開催、記念グッズの発売など様々な企画が行われています。

そんな同作の舞台となっているのが、原作者の出身地である静岡県静岡市清水区(旧・清水市)。同区には日本唯一の常設ミュージアムである「ちびまる子ちゃんランド」があり、さくら家のお茶の間や3年4組の教室などをリアルに再現した空間でアニメの世界観を楽しむことができます。

アンケートでは、「まるちゃんが住んでいた町がとても気になる」「子どものときからテレビを点けたらやっていた作品なので、どんなところか気になる」といった、国民的アニメならではのコメントが寄せられていました。

ユーザーコメント

子どものときから大人になっても日曜のあの時間にテレビを点けたらやっているので、どんなところか気になっています(40代男性)

まるちゃんが住んでいた町がとても気になるので住んでみたいですね。どんなところだろうか(50代男性)

昔懐かしい風情ある街並みや自然豊かな所が、そのまま残っているイメ－ジが多々あるからです(50代男性)

5位:神奈川県箱根町『新世紀エヴァンゲリオン』(5.1%)

5位は、1995年から1996年まで放送されたTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の神奈川県箱根町です。同作は、大災害「セカンドインパクト」が起きた西暦2015年の世界を舞台に、謎の敵「使徒」に対抗する人型決戦兵器「エヴァンゲリオン」のパイロットとなった14歳の少年・碇シンジを待ち受ける、過酷な戦いや葛藤を描いたSFアニメ。第3次アニメブームの火付け役となった作品といわれ、2007年から2021年にかけて公開された『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ全4作も人気を博しました。

そんな同作の舞台であり、架空の要塞都市「第3新東京市」のモデルとなっているのが神奈川県箱根町。主人公たちが利用する駅のモデルである箱根湯本駅や、特務機関NERV(ネルフ)の本部がある芦ノ湖北岸など、アニメに登場する様々なスポットが点在しています。

ユーザーコメント

聖地巡礼を毎日できそうだから(50代男性)

未来都市を満喫してみたいので(50代男性)

5位:兵庫県西宮市『涼宮ハルヒの憂鬱』(5.1%)

同じく5位には、2006年と2009年に放送されたTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の兵庫県西宮市がランクインしています。谷川流の同名ライトノベルを原作とした同作は、非日常を求める風変わりな女子高生・涼宮ハルヒと、彼女が巻き起こす異変に振り回される平凡な男子高校生・キョンたちの姿を描いたSF学園コメディ。京都アニメーションの代表作の1つであり、エンディング曲『ハレ晴れユカイ』に合わせて主人公たちが踊るダンスは、インターネットを通じて爆発的に拡散され社会現象となりました。

そんな同作の舞台となっているのが、原作者の出身地である兵庫県西宮市。主人公たちが通う県立北高校のモデルである兵庫県立西宮北高等学校(現・県立西宮苦楽園高校)や、阪急甲陽園駅から同校へと続く通称"ハルヒ坂"など、多くのスポットが聖地として親しまれています。

ユーザーコメント

以前兵庫県に住んでいたことがあり、馴染みのある地域なので親しみを感じます。アニメの舞台になった場所を実際に歩いてみたいですし、普段の暮らしも楽しそうだと思ったからです(40代女性)

ハルヒが居たであろう場所で過ごしてみたい(40代男性)

7位:広島県福山市鞆の浦『崖の上のポニョ』(4.7%)

7位は、2008年に公開されたスタジオジブリによるアニメーション映画『崖の上のポニョ』の広島県福山市鞆の浦でした。アンデルセン童話「人魚姫」を下敷きにした同作は、海沿いの街を舞台に、人間になりたいと願う魚の女の子・ポニョと、心優しい5歳の少年・宗介の交流を描いたオリジナルストーリー。『千と千尋の神隠し』(2001年)以来、7年ぶりに宮崎駿が監督・原作・脚本の全てを担当した作品であり、日本国内で155億円の興行収入を記録しました。

そんな同作の舞台のモデルとなった港町が、宮崎駿が滞在して構想を練ったという広島県福山市鞆の浦。1859年に建てられた港のシンボル・常夜燈や海沿いの漁村風景、海の母グランマンマーレの着想元といわれる阿伏兎観音など、ポニョの世界を思わせる風景を各所で楽しむことができます。

ユーザーコメント

海がきれいでとても印象的だったから(30代男性)

旅行で行ったことがあり素敵な場所だから(50代女性)

8位:茨城県大洗町『ガールズ&パンツァー』(4%)

8位は、2012年と2013年に放送されたTVアニメ『ガールズ&パンツァー』の茨城県大洗町です。"ガルパン"の愛称で親しまれている同作は、戦車を使った武道である「戦車道」が大和撫子の嗜みとされている世界を舞台に、全国大会の優勝を目指して奮闘する女子高生たちを描いたアクタス制作によるオリジナルストーリー。アニメを起点にメディアミックスを多方面に展開しており、2026年にはスピンオフ漫画『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です!』もアニメ化されました。

そんな同作の舞台で、地域ぐるみの町おこしに成功した事例としても知られるのが茨城県大洗町。作中には大洗磯前神社や大洗シーサイドステーションなど様々な場所の町並みが忠実に描かれており、リアルイベントも企画されるなどファンに親しまれています。

ユーザーコメント

町をあげての応援ができ、盛り上がって楽しそう(50代男性)

アニメもそうですが凄い魚介が美味しそうで住みやすいイメージなので(40代男性)

9位:京都府京都市『けいおん!』(3.6%)

9位は、2009年と2010年に放送されたTVアニメ『けいおん!』の京都府京都市でした。かきふらいによる4コマ漫画を原作とした同作は、廃部寸前の軽音楽部を舞台に、楽器初心者を含む女子高生たちが繰り広げるバンド活動やゆるやかな日常を描いた学園ストーリー。作中のキャラクター名義のCDがオリコン週間アルバムランキングで首位を獲得し、音楽・楽器ブームを創出するなど、爆発的な人気を博しました。

そんな同作の舞台となったのが京都府京都市。なかでも左京区(叡山電鉄沿線)には、主人公たちの通学路や最寄り駅のモデル、オープニングの河川敷や赤レンガ橋脚など、作中に登場する印象的なスポットが集中しており、多くのファンが足を運んでいます。

ユーザーコメント

作品が好きであり舞台となった京都も好きな場所だから(50代男性)

とてもアニメの世界観と合って好きだから(40代男性)

9位:山梨県身延町『ゆるキャン△』(3.6%)

同じく9位には、2018年、2021年、2024年に放送されたTVアニメ『ゆるキャン△』の山梨県身延町がランクインしています。あfろの同名漫画を原作とした同作は、山梨県を舞台に女子高校生たちがキャンプや日常生活をおくる様子をゆるやかに描いたアウトドア系ガールズストーリー。2022年には劇場版も公開されており、第4期が2027年に放送される予定です。

実在する観光地や宿泊地が登場することでも知られる同作の、主な舞台となっているのが山梨県身延町。作中では、主人公たちが通う学校のモデルとなった本栖高校(旧下部小学校・中学校跡)、JR身延線の駅や周辺の町並み、名物「みのぶまんじゅう」を購入できる「しょうにん通り商店街 栄昇堂」などが忠実に描かれています。

ユーザーコメント

自然が豊かでのんびり暮らせそうだから(50代女性)

美しい自然や温泉があり、過ごしやすそう(40代男性)

9位:長野県上田市『サマーウォーズ』(3.6%)

同じく9位は、2009年に公開された細田守が監督を務めるマッドハウス制作のアニメーション映画『サマーウォーズ』の長野県上田市でした。同作は、とあるきっかけで仮想空間で起こった事件に巻き込まれてしまった高校生が、憧れの先輩やその家族・親戚と共に、世界を危機から救うために奔走する姿を描いたオリジナルストーリー。家族の絆はもちろん、日本の原風景や夏の空気感の描写なども高く評価されており、夏の定番作品として今も親しまれています。

そんな同作の舞台となっているのが長野県上田市。陣内家があると設定されている砥石・米山城跡や門のモデルになった上田城跡公園の東虎口櫓門、上田電鉄別所線、海野町商店街など、作中に登場する風景や建物などのスポットが点在しています。

ユーザーコメント

田舎暮らしを体験してみたい(40代男性)

何度も何度も見たことある作品だから(20代男性)

まとめ:アニメの舞台は魅力的なところばかり!

アンケートの結果、「住んでみたいアニメの街」の1位に輝いたのは『スラムダンク』の舞台となった神奈川県鎌倉市・藤沢市でした。そのほか上位には、『クレヨンしんちゃん』の埼玉県春日部市や『ちびまる子ちゃん』の静岡県静岡市清水区がランクインしており、国民的アニメの存在が、その土地の印象に強く影響していることがうかがえます。

皆さんはどの作品の舞台に住んでみたいと思いましたか? ぜひ今回のランキングを参考に、実際に足を運んで体験してみてはいかがでしょうか。

調査時期:2026年9月19日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計221人

調査方法:インターネットログイン式アンケート