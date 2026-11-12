TBS系日曜劇場『VIVANT』第1シーズンが、BS-TBSで28日から再放送されることが決定した。毎週土曜19時から、2話ずつ放送される。

『VIVANT』第1シーズン、全10話を再放送

11月8日に第2シーズンが最終回を迎え、映画の公開も発表された『VIVANT』。今回、その第1シーズンがBS-TBSで再放送されることが決まった。

放送スケジュール

・11月28日 第1話 19:00～20:54／第2話 21:00～22:24

・12月5日 第3話 19:00～20:09／第4話 20:14～21:11

・12月12日 第5話 19:00～20:10／第6話 20:10～21:06

・12月19日 第7話 19:00～19:57／第8話 19:57～20:54

・12月26日 第9話 19:00～20:21／第10話 20:27～21:47



【編集部MEMO】

『VIVANT』 堺雅人演じる商社マン・乃木憂助が、巨額の誤送金事件をきっかけに国際的な陰謀へ巻き込まれていく物語。自衛隊直轄の非公認組織「別班」や謎の組織「テント」などをめぐり、予測不能な展開と大規模な海外ロケで話題を呼んだ。原作・演出・プロデュースは福澤克雄氏。12月4日に映画公開が発表された。

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