堺雅人が主演を務める映画『VIVANT』(12月4日公開)の本ポスタービジュアルが11日、公開された。主人公・乃木憂助と、裏の人格「F」の対照的な表情が収められている。

映画『VIVANT』ポスター (C)2026 VIVANT 25 F.P.

乃木と“F”、対照的な2つの表情

映画『VIVANT』は、物語の内容がまだ明かされていない。全貌はいまだベールに包まれたままだ。

今回公開された本ポスタービジュアルには、『VIVANT 25』のロゴとともに、乃木と、乃木の裏の人格である「F」の姿が描かれている。乃木は、不安と緊張が入り混じった表情で何かを見据えている。一方のFは、鋭い眼差しで、どこか含みのある笑みをのぞかせる。対照的な2つの表情が、これから巻き起こる波乱の展開を予感させる。

ビジュアルには主演の堺のほか、計17人の名前も記されている。ドラマに続き阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李、役所広司ら計17人のシリーズを象徴するオールスターキャストがスクリーンに集結する。

最終話はシリーズ最高21.8% 映画化発表に反響続々

11月8日に放送された第2シーズン最終話は、世帯平均視聴率がシリーズ最高の21.8%を記録した(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。放送後には、完全新作映画の公開がサプライズ発表された。

SNSでは「VIVANTロス…と思いきや！大歓喜」「映画の内容が気になるから絶対初日に観に行く!!」といった声が寄せられた。

同日23時からのTBSラジオ「悪役会議室」のYouTube生配信は、同時接続数が過去最多の39万人に達した。YouTubeで公開された「『VIVANT』SPECIAL MOVIE -THE LAST PIECE-」は、10時間で200万回再生された。

さらに同日24時からは、公開約1カ月前という異例のタイミングで、公開初日からの鑑賞チケットの販売がスタート。一晩で公開3日間の全上映チケットが完売する劇場も現れた。

映画『VIVANT』は2026年12月4日全国公開。

【編集部MEMO】

『VIVANT』 堺雅人演じる商社マン・乃木憂助が、巨額の誤送金事件をきっかけに国際的な陰謀へ巻き込まれていく物語。自衛隊直轄の非公認組織「別班」や謎の組織「テント」などをめぐり、予測不能な展開と大規模な海外ロケで話題を呼んだ。原作・演出・プロデュースは福澤克雄氏。12月4日に映画公開が発表された。

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