ニトリは11月27日から12月28日まで、「ニトリ59周年記念創業祭」を全国の店舗とニトリネットで開催する。ベッドやソファ、冷蔵庫など約1,400アイテムを創業祭感謝価格で販売するほか、大型家具・大型家電の引取料金がお得になる特典も実施する。

ニトリ59周年記念創業祭

ベッドやソファ、冷蔵庫などが創業祭感謝価格に

「Nスリープ ラグジュアリー」(創業祭価格:Sサイズ89,990円～)は、ニトリが寝心地を追求して開発したNスリープの最上位シリーズ。2層のポケットコイルが体圧を分散し、トッパーには弾力性・耐久性に優れたラテックスを採用している。身体にフィットする弾力性により、かためながらも身体をきめ細かく支え、深みのある寝心地を実現するという。通常販売価格より10,000円お得になる。

ベッドフレーム「NS-006 コンセント・USBポート付き」(創業祭価格:Sサイズ56,990円～)は、仕切り棚やサイド収納、ライトを備えたタイプ。ヘッドボードの棚にスマートフォンやメガネなどを収納できるほか、コンセントとUSBポートも搭載する。通常販売価格より3,000円お得になる。

「マルチソファ 布張りタイプ(SC01)」(創業祭価格:94,990円)は、背クッションを動かして自由にレイアウトできるソファ。どの方向からでも座れるため、空間を有効活用しながらくつろげる。通常販売価格より5,000円お得になる。

ダイニング家具では、「ダイニングテーブルセット(ロレイン6)」(創業祭価格:74,990円)が通常販売価格より5,000円お得になる。幅135cmのテーブルにチェアとベンチを組み合わせたセットで、食事や家族の団らんに使いやすいという。

単品では、「ダイニングテーブル(ロレイン6 135 GW)」(創業祭価格:26,990円)が通常販売価格より1,000円、「ダイニングチェア(ロレイン6 typeA GW/IV)」(創業祭価格:16,000円)が同1,500円、「ダイニングベンチ(ロレイン6 GW/IV)」(創業祭価格:16,000円)が同1,000円お得になる。

「371L 4ドアファン式 冷凍冷蔵庫(HM2G01)」(創業祭価格:84,900円)は、97Lの大容量冷凍室を備えたモデル。冷凍室は2段の引き出し式で、食材を種類ごとに整理しやすい。野菜室を中央に配置し、野菜の出し入れにも配慮した設計となっている。通常販売価格より5,000円お得になる。

「371L 4ドアファン式 冷凍冷蔵庫(HM2G01)」

大型家具・大型家電の引取料金が最大無料に

創業祭期間中は、大型家具・大型家電を購入した人を対象に、現在使用している大型家具・大型家電の引取サービス(宅内・敷地内搬出サービス)がお得になる特典も実施する。

通常4,400円の引取料金は、対象商品の購入合計金額が10万円以上で半額、15万円以上で無料となる。ニトリネットで購入した場合は、無料または半額相当のポイントを購入日の翌月末までに付与する。

引取は購入商品と同種・同等かつ同数量、もしくは同容量まで。1回の会計ごとに適用される。お客様組立家具やシステムキッチンは対象外で、法人や離島、ニトリの配送地域外からの引取も対象外となる。また、大型家電の引取には別途リサイクル料金が必要。