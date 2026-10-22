ニトリグループのアパレルブランド「N+(エヌプラス)」は、吸湿発熱素材「Nウォーム」を初めて採用した新作アパレルシリーズを10月下旬から発売する。コートやジャケット、ベスト、パンツの全4種類を展開。全国のN+店舗およびニトリネットで販売する。

今回のシリーズには、体から発散される水分を吸収して熱に変える「吸湿発熱わた」を採用。スタンドカラーコートを用いた試験では、一般的なポリエステル綿を使用した同一構造の生地と比較して、最大約2.5℃の温度差が確認された。

「Nウォーム中綿スタンドカラーコート」(7,990円)は、首元まで覆うスタンドカラーを採用したコート。全体に吸湿発熱わたを使用し、ウエストはドローストリングで調整できる。カラーはブラック、アイボリー、キャメルの3色。

「Nウォーム中綿切替えジャケット」(6,990円)は、キルト部分に吸湿発熱わた、袖下と背中にストレッチ素材を使用。フードは取り外し可能で、ポケットの内側には起毛素材を採用している。カラーはアイボリー、キャメル、ブラックの3色。

「Nウォーム中綿切替えベスト」(5,990円)は、ダイヤ柄のキルトが特徴のロング丈ベスト。キルト部分には吸湿発熱わた、背中には伸縮性のある裏シャギー素材を使用する。カラーはキャメル、アイボリー、ブラックの3色。

「Nウォームマジックベルトストレッチパンツ」(3,990円)は、前面に吸湿発熱わた、後面にストレッチ性のある裏起毛素材を使用したパンツ。ウエストはゴム仕様で、丈はショート、レギュラー、ロングの3種類を用意する。カラーはモスグリーン、ネイビー、ブラックの3色。

全商品ともサイズはS、M、L、LLの4種類を展開する。